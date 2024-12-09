Aşermek Bebeğin Cinsiyetini Etkiler mi? Diyetisyen Yanlış Bilineni Açıkladı

Aşermenin kesin nedenlerinin tam olarak bilinmediğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, hamilelik döneminde olan kadınlarda rastlanılan aşerme hakkında bilgi verdi.

Aşermenin bazen toprak, kireç ve diş macunu gibi besin olmayan maddeleri tüketme isteği olarak ortaya çıktığını söyleyen Diyetisyen Erden, bu durumun genellikle hamilelerde yetersiz beslenmeyi akla getirdiğini ifade etti.

“BESİN MİKTARI VE BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTAR”

Aşermenin altında yatan çeşitli nedenleri sıralayan Diyetisyen Erden, "Hormonal değişimler nedenlerden biridir. Elbette hamilelik dönemi hormonal değişimlerin çok yoğun olduğu bir dönemdir. Östrojen ve progesteron gibi hormonların değişimi beyindeki tat alma duyularını etkileyebilir. Bu da farklı tatlara ihtiyaç duyulmasına neden olabilir. Besin ihtiyaçları önemli etkenlerden biri olabilir. Hamilelik dönemi, besine en çok ihtiyaç duyulan dönemlerin başında gelmektedir. Çünkü anne adayı hem kendi hem de bebeğin besin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu nedenle hamilelik sürecinde bireyin ihtiyacı olan besin miktarı ve besin çeşitliliği artar” dedi.

“BU İNANIŞLAR SORUNLARA YOL AÇABİLİR”

Acılı ve ekşili besin aşerme durumunda kız bebek olacağına, tatlı besin aşerme durumunda erkek bebek olacağına dair halk arasındaki yaygın inanışın ise doğru olmadığı belirten Erden, şunları söyledi: Bu inanışlar hamilelikte dengesiz beslenmeye neden olabilir ardından anne ve/veya bebek sağlığı sorunlarına yol açabilir. Ayrıca hamilelik dönemindeki bazı besinlere karşı gelişen isteksizlik ve tiksinmeye bağlı yetersiz beslenme anne adayında sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Kaynak: İHA