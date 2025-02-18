Prostat Kanserinde Yaş Düşüyor! İşte Hastalığı Tetikleyen Faktörler...

Erkeklerde görülen en riskli hastalıklardan olan prostat kanserine ilişkin son durum endişe veriyor. Dünya genelinde yaygınlaşmaya başlayan hastalık genellikle yaşlı bireylerde görülürken, artık genç erkeklerde de daha sık rastlanıyor. Özellikle İngiltere'de en sık teşhis edilen kanser olan bu hastalıkta, 5 yıl öncesine göre yüzde 25'lik bir artış olduğu belirtiliyor.

KANSERDE KOVİD ETKİSİ

En çok 75 yaş üzeri erkeklerde görülen prostat kanserinin daha genç bireylerde de yaygınlaşmaya başlamasının nedeniyle ilgili de birçok görüş mevcut. İlk olarak pandemi sonrasında artış gösteren hastalıkla alakalı, Kovid-19 enfeksiyonunun tümörü tetiklediği iddia ediliyor. Kovid virüsünün kanser olasılığını artırabileceği teorisinin yanında aşının ise bir ilgisinin olmadığı düşünülüyor.

OBEZİTE PROBLEMİ

İngiliz sağlık uzmanlarının en önemli görüşlerinden biri de obezite sorunu. Uzmanlar obezitenin prostat kanserini etkin hale getirdiğini ve kanserden ölme riskini de yükselttiğini iddia ediyor. Yağ hücrelerindeki değişimin kansere etkide bulunduğunu işaret eden doktorlar, sık süt ve hayvansal gıda tüketiminin, kanser hücresi gelişimiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

BESLENME ŞEKLİ

Aşırı oranda tuz, şeker ve yağ içeren işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye eden uzmanlar, meyve, kuruyemiş ve sebze açısından zengin olan Akdeniz tarzı diyetin de prostat kanserine karşı koruyucu olacağını savunuyor. Özellikle likopen bulunan pişmiş veya işlem görmüş domatesin prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği ifade ediliyor.

HAVA KİRLİLİĞİ

Tüm bunların yanında hava kirliliğinin de prostat kanseri riskini artırdığı düşünülüyor. Yapılan araştırmalara göre, daha yüksek düzeyde hava kirliliğine maruz kalan erkeklerin, bu hastalığa yakalanma oranı da önemli ölçüde artıyor.

Kaynak: Haber Merkezi