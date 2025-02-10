Geçmeyen Baş Ağrısında 6 Hastalık Riski, Hepsi de Ölümcül

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nde yapılan son araştırmanın sonucu hayati bir bilgiyi ortaya çıkardı. Araştırma sonucuna göre migren, gerilim tipi baş ağrısı, travma sonrası baş ağrısı yaşayan kişilerin intihar riskinin daha çok olduğu tespit edildi. Baş ağrısı teşhisi konulan kişilerde kanser, kalp damar hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, felç, kafa travması, ruh hali bozuklukları da daha çok çıktı. İşte dikkat çeken araştırmanın detayları…

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Geçmeyen Baş Ağrısında 6 Hastalık Riski, Hepsi de Ölümcül

JAMA Neurology dergisinde yayımlanan "Baş Ağrısı Tanısı Konan Kişilerde İntihar Girişimi ve İntiharı Riski" adlı çalışmada yer alan yeni bilgiler herkesi şaşırttı.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'ndeki araştırmacılar migren, gerilim tipi baş ağrısı, travma sonrası baş ağrısı ve trigeminal otonomik sefalji teşhisi konan bireylerin intihar eğiliminin daha çok olduğunu ortaya çıkardı.

Geçmeyen Baş Ağrısında 6 Hastalık Riski, Hepsi de Ölümcül - Resim : 1

BAŞ AĞRISI VE İNTİHAR ARASINDA KORKUTAN BAĞ

Araştırmada baş ağrısı teşhisi konmuş 119.486 kişi ve baş ağrısı teşhisi konmamış 597.430 eşleştirilmiş kişi incelendi. 1995-2020 yılları arasında ilk kez baş ağrısı tanısı konulan 15 yaş ve üzeri Danimarka vatandaşları, kayıtlı baş ağrısı tanısı olmayan kişilerle 5'e 1 oranında eşleştirildi.

Tamamlanmış intihar, kontrollerdeki yüzde 0,15'e kıyasla yüzde 0,21'lik 15 yıllık mutlak riske ulaştı ve yüzde 0,06'lık bir risk farkı sağladı.

Geçmeyen Baş Ağrısında 6 Hastalık Riski, Hepsi de Ölümcül - Resim : 2

RİSK DAHA FAZLA

Ayarlanmış tehlike oranları, baş ağrısı bozukluğu tanısı konanlarda girişimler için 2,04 ve ölümler için 1,40 olarak önemli ölçüde daha yüksek kaldı. Sonucunda travma sonrası baş ağrısı ve trigeminal otonomik sefaljilerde (TAC'ler) daha güçlü ilişkiler olduğu gözlemlendi.

Geçmeyen Baş Ağrısında 6 Hastalık Riski, Hepsi de Ölümcül - Resim : 3

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Baş ağrıları ile artan intihar riski arasında kalıcı bir ilişki bulundu. Baş ağrısı teşhisi konulan kişilerin, intihara teşebbüs etme açısından 15 yıllık mutlak riski yüzde 0,78 iken, eşleştirilmiş kontrol grubunda bu riskin yüzde 0,33 olduğu tespit edildi. Ortaya çıkan risk yüzde 0,45 olarak ölçüldü.

ÇOK SAYIDA HASTALIK

Baş ağrısı teşhisi konulan kişilerde kanser, kalp damar hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, felç, kafa travması, ruh hali bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve diğerleri dahil olmak üzere eş zamanlı tıbbi ve psikiyatrik rahatsızlıkların oranlarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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risk migren baş ağrısı İntihar Danimarka
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