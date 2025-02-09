Megakentte Geçen Sene 5 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı

İstanbul'da 2024'te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı. Sigaranın günümüzde en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, dünyada her yıl 8 milyon kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti.

Megakentte Geçen Sene 5 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı

İstanbul genelinde 39 sigara bırakma polikliniği, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma danışmanlığı veriliyor. Doktor ve sağlık personelinin yaptığı değerlendirmelerin ardından başvuranlar, ilgili hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine sevk ediliyor.

HER YIL 8 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Küçükoğlu, sigaranın günümüzde en büyük halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 8 milyon kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirten Küçükoğlu, bu kişilerin 1,2 milyonunun ise pasif içicilik nedeniyle hastalanıp, öldüğünü ifade etti.

Dr. Küçükoğlu, Türkiye'de her yıl yaklaşık 110 bin kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini, Türkiye'de sigara kullanım oranın 10 yıl önceye göre biraz arttığını dile getiren Küçükoğlu, "Ülkemizde her 100 yetişkin insanın 28'i bugün sigara kullanıcısı. Erkeklerde bu oranın daha yüksek olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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