Diş Ağrısının Altında Yatan Gizli Hastalık, Depresyon Riskini İki Katına Çıkarıyor

Günümüzde yapılan bilimsel araştırmaların ağız ve diş enfeksiyonlarının depresyon, anksiyete ve sosyal izolasyon gibi psikolojik sorunlarla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, kritik açıklamalar yaptı.

'RİSKİ İKİ KAT ARTIRIYOR'

“Kronik diş eti hastalıkları ve enfekte diş kökleri, vücutta sürekli bir inflamasyon kaynağı oluşturur” diye belirten Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, “Sitokinler kan dolaşımı yoluyla beyne ulaştığında nöroinflamasyonu tetikleyerek serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının üretimini baskılar. Sonuç olarak, yapılan bilimsel çalışmalar periodontal hastalığı olan bireylerde depresyon riskinin iki kat arttığını, ayrıca anksiyete riskinin yükseldiğini gösteriyor” dedi.

'PSİKOLOJİK ETKİLER DERİNLEŞEBİLİYOR'

Diş ağrısı nedeniyle uyku kalitesinin bozulduğunda, depresyon riskinin de arttığına dikkat çeken Özkan “Ağızda ve dişte uzun süreli iltihap varlığı, beyinde beta-amiloid plaklarının oluşumunu tetikleyebilir. Bu plaklar, alzheimer gibi bilişsel hastalıkların gelişiminde kritik bir rol oynuyor. Ağrılar sosyal izolasyonu ve içe kapanıklığı tetikleyerek depresyon ve anksiyete riskini yükseltir. Özellikle genç hastalarımızda, estetik kaygıların da devreye girmesiyle bu psikolojik etkiler çok daha derinleşebiliyor” diyerek uyardı.

Kaynak: İHA