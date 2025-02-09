Şekersiz Kahvede 34 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Gerçek, Riski Yüzde 10 Düşürüyor

Çok sayıda kişinin severek tükettiği kahveye ilişkin son araştırma önemli sonuçları ortaya çıkardı. Harvard Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, yaklaşık 300 bin kişinin kahve tüketimi incelendi.

34 yıl süren süreçte, kahve tüketen bu kişilerin 13 bin 281'ine tip 2 diyabet teşhisi konulduğu tespit edildi. Sade kahvenin tip 2 diyabet riskinin yüzde 10 oranında düşürdüğünü ortaya çıktı. Kahvesine süt ekleyenler kişilerde ise bu faydanın azaldığı görüldü.

Araştırmaya göre, kahveye yapay tatlandırıcı eklenmesi de tip 2 diyabete karşı kahvenin sağladığı korumayı zayıflatıyor.

'ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN'

Araştırmaya liderlik eden Dr. Matthias Henn, kahveye şeker veya tatlandırıcı eklemenin bu faydaları önemli ölçüde azalttığını belirtti. Henn, “Kahvenin sağlık üzerindeki etkilerini en üst düzeye çıkarmak için şeker veya yapay tatlandırıcıları hayatınızdan çıkarmayı düşünün” dedi.

Kaynak: DHA