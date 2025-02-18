Üç Günde Geçmeyen Öksürük İçin Ölümcül Uyarı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, bir türlü geçmeyen inatçı öksürüğe karşı uyardı. Geçmeyen öksürüklerin alerjik olabileceğini ifade eden Özlü, öksürüğün 3 gün içinde geçmemesi durumunda antibiyotik kullanımının fayda sağlamayacağını belirtti.

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Üç Günde Geçmeyen Öksürük İçin Ölümcül Uyarı

Kar yağışının etkisi devam ederken grip vakalarında da artış yaşandı. Uzmanların grip uyarıları sonrasında bir uyarı da Prof. Dr. Tevfik Özlü’den geldi. Özlü, inatçı öksürüğe karşı uyararak antibiyotiğin bu durumda işe yaramayacağını ifade etti.

Üç Günde Geçmeyen Öksürük İçin Ölümcül Uyarı - Resim : 1

'3 GÜNDE İYİLEŞİR'

Solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş hastalarda geçmeyen öksürüğün alerjik reaksiyonların bir işareti olabileceğine vurgu yapan Özlü şunları söyledi: Son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında büyük bir artış var. Buna bağlı olarak pek çok hastam öksürük şikayeti ile bana geliyor. Enfeksiyon ile ilgili öksürükler genellikle 3-5 gün içerisinde iyileşir. Semptomlarla beraber ateşiniz düştüğünde, boğaz ağrınız geçtiğinde, hapşırmanız, kırıklığınız ve halsizliğiniz düzeldiğinde öksürüğün de geçmesi gerekir.

Üç Günde Geçmeyen Öksürük İçin Ölümcül Uyarı - Resim : 2

'ALERJİK DURUM OLABİLİR'

Tekrarlayan öksürüğe karşı uyaran Özlü “Öksürük özellikle iyileştikten sonra tekrar bir atak şeklinde başlıyorsa, inatçı öksürük söz konusudur. Bu uzun süreli ve tekrarlayan inatçı öksürüğün ardında çoğu zaman alerjik bir durum olabilir. Uzayan ya da ikincil atak şeklinde ortaya çıkan öksürükler solunum yollarındaki alerjik duyarlılık, atopi (alerjiye yatkınlık), solunum yolu alerjisi, alerjik nezle, astım ya da alerjik bronşit gibi durumlar söz konusu olabilir” dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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