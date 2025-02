İkisi Birleşirse Cildi Yakıyor, Herkesin Uyguladığı Bakım Rutini Yanlış Çıktı

Sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenlerin uyguladıkları günlük ve haftalık cilt bakım rutinlerinin sayısı her geçen gün artarken, yanlış uygulamalar cilt bariyerine büyük zarar veriyor.

Cilt bakımlarına yönelik en bilinen yanlışlar arasında ise yeni çıkan sivilceleri sıkmak, üst üste asit içeren ürünleri birlikte kullanmak yer alıyor. Doğru cilt bakımı yaparken nelere dikkat etmeli? Hangi ürünleri kullanmak zararlı? İşte fayda sağlayacak, cildi kusturmayacak doğru cilt bakımının detayları…

DOĞRU CİLT BAKIMI NEDİR?

Uzman Estetisyen Dr. Rachel Ho, cilt bakımı rutinlerinde atılması gereken doğru adımları sıraladı. Son yıllarda özellikle sosyal medyada platformları TikTok ve Instagram’da herkes tarafından paylaşılan cilt bakım rutinleri büyük risk oluştururken Dr. Rachel Ho, yanlış kombinasyonlar hakkında bilgi verdi.

BİRLİKTE KULLANMAYIN

Dr. Rachel Ho, retinolün AHA/BHA asitleriyle birlikte kullanılmasının tehlikeli olduğunu söyledi. Ciltteki gözenekleri azaltmak, kırışıklıkları engellemek için kullanılan retinolün asitlerle kullanıldığında cildi kuruttuğunu söyleyen Dr. Rachel Ho, bu kombinasyonun yanlış olduğunu vurguladı.

C VİTAMİNİ NE İLE BİRLEŞMELİ?

AHA/BHA gibi asitlerle C vitamini serumlarının da birlikte kullanılmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Rachel Ho, bu kombinasyonun cildi tahriş edeceğini söyledi, öte yandan yüksek pH dengesine sahip temizleyicilerin C vitaminin etkisini azaltacağını duyurdu. C vitaminin E vitamini ve ferulik asit ile birlikte kullanılmasının antioksidan etkisini artıracağını söyledi.

DOĞRU KOMBİNASYONLAR NELER?

Dr. Rachel Ho, retinolün cildi hassaslaştırmasının önüne geçmek için niacinamide ve seramidler gibi bariyer güçlendirici serumlar kullanılması gerektiğini söyledi. Bu iki serum ve retinol kombinasyonun doğru olduğuna dikkat çeken Dr. Rachel Ho, rutinde güneş kreminin de mutlaka kullanılması gerektiğini belirtti. Dr. Rachel Ho, bakımlar sonrası hassaslaşan cildin güneş kremi ile dengelenmeye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi