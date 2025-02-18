Doktorlar 'Umut Yok' Dedi, O Pes Etmedi... Ülke Ülke Gezdi, Şifayı Türkiye'de Buldu

Libyalı Sabah Darif Mansour Yahya, 2020 yılında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle sağ gözünün görme yetisini kaybetti. Belarus, Rusya ve Sırbistan gibi birçok ülkede tedavi arayan Yahya, doktorlardan aldığı olumsuz yanıtlar nedeniyle umudunu yitirdi. Ancak Türkiye’ye gelerek Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından gerçekleştirilen kornea nakli sayesinde yeniden görmeye başladı. Operasyon sonrası, iki farklı göz rengine sahip olan Yahya, bu özelliğiyle Van kedisini andıran bir görünüm kazandı.

GÖRÜŞÜ GİDEREK NETLEŞİYOR

Tedavi sürecinde kendisine verilen moral desteğinin çok önemli olduğunu belirten Yahya, ilk başlarda yalnızca bulanık siluetler görebildiğini ancak zamanla görüşünün netleştiğini söyledi. Türkiye’ye geliş sürecini anlatan Yahya, "Birçok ülkede tedavi denedim ancak doktorlar görmemin imkânsız olduğunu söylediler. Türkiye’ye geldiğimde ise Yusuf Hoca bana umut verdi ve başarılı bir operasyonla görmemi sağladı" dedi. Yahya, tedavi sürecinde emeği geçen tüm doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KORNEA NAKLİYLE AYDINLIĞA KAVUŞTU

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, Yahya’nın korneasının tekrarlayan herpes virüsü enfeksiyonları nedeniyle bulanık hale geldiğini belirtti. Yapılan değerlendirmelerin ardından hastaya medikal tedavi uygulanarak kornea nakli yapıldı. Yıldırım, ameliyat sonrası hastanın görme seviyesinin her geçen gün arttığını ifade ederek, sürecin başarılı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

"ORGAN NAKLİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Viral enfeksiyonların tekrarlama riski bulunduğunu söyleyen Yıldırım, hastanın düzenli kontrollerinin devam edeceğini belirtti. Kornea nakli sürecinde sadece ön yarım bölgenin değiştirildiğini açıklayan uzman, bu yöntemin hastanın görme yetisini geri kazanmasında etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca, organ ve doku bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, bu tür nakillerin insanların yaşam kalitesini artırarak hayata tutunmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA