Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike- Görmezden gelmemeniz gerekiyor

Severek tükettiğimiz kabak ve kabak çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle Türk mutfağında kabak önemli besinler arasında yer alıyor. Kabak çekirdeğinin ise faydalı olduğu biliniyor. Ancak fazla tüketilen kabak çekirdeğinin zararlı olduğu ortaya çıktı.

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Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike- Görmezden gelmemeniz gerekiyor

En sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Özellikle dizi ve film izlerken severek tüketiyoruz. Yemeye doyamadığımız kabak çekirdeğinden bahsediyoruz. 

Kabak çekirdeğiyle ilgili kimsenin bilmediği bir ayrıntı ortaya çıktı. Eğer sizlerde atıştırmalık olarak kabak çekirdeği tüketiyorsanız bilmeniz gereken bazı bilgiler var.

Az tüketildiğinde çokça faydası bulunan kabak çekirdeğinin gereğinden fazla tüketilmesi durumunda çok zararlı olduğu öğrenildi.

Beslenme uzmanları da kabak çekirdeğinin tehlikeleri konusunda uyarıyor. 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketiyorsanız derhal bu alışkanlığınızdan vazgeçin.

Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike- Görmezden gelmemeniz gerekiyor - Resim : 1

Halk TV'nin aktardığı habere göre; Kabak çekirdeğinin sayısız faydaları bulunur. Kabak çekirdeği, bal kabağı, sakız kabağı bitkisinin tohumu olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlardan günümüze kadar ise atıştırmalık olarak tüketiliyor. Hafif kavruluyor. Tuzlu ve tuzsuz olarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Kabak çekirdeğiyle yapılmış çok sayıda unlu mamuller de bulunuyor.

Kabak çekirdeğinin faydaları;

*Antioksidan bakımından zengindir.
*Diyabet riskini azaltabilir.
*Antikanser özellikleri vardır.
*Kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.
*Uykuyu iyileştirir.
*Diyet atıştırmalığı için uygundur.
*Parazitlerin vücuttan atılmasını sağlar.
*Mesane sağlığına faydalıdır.

1 AVUÇ TÜKETMEK GEREKİYOR

Ancak kabak çekirdeğini günde 1 avuç tüketmek gerekiyor. 1 avuçtan fazla tüketilen kabak çekirdeğinin bazı zararları bulunuyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Fazla tüketildiğinde sindirim sorunlarına yol açabilir ya da fazla kilo alımına sebep olabilir. Ayrıca kabak çekirdeğinin aşırı tüketimi sivilce oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden cilt sorunu olan ve yağlı cilde sahip olan kişilerin, kabak çekirdeği aşırı tüketmemesi tavsiye edilir.

BAĞIRSAKLARI DA BOZABİLİR

Kabak çekirdeği lif bakımından yüksektir, çok miktarda yemek gaz veya şişkinliğe neden olabilir.

Lif, dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve uzun vadede kabızlığı önler, ancak bir kerede çok fazla kabak çekirdeği yemek şiddetli kabızlığa neden olabilir. Bu yüzden günde 1 avuçtan fazla kabak çekirdeği tüketmek tavsiye edilmiyor.

Kabak çekirdeğindeki büyük tehlike- Görmezden gelmemeniz gerekiyor - Resim : 2

Evet kabak çekirdeğiyle ilgili bilmeniz gereken bilgiler bu şekildedir. Öğrendiğiniz bu bilgileri arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Böylelikle onlarda kabak çekirdeğinin bilinmeyen bu etkisi hakkında bilgi sahibi olmuş olurlar.

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