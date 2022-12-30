Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı. 28 Aralık Çarşamba günü başlayan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 işçi alımı kura çekimi 29 Aralık Perşembe günü sona erdi. Kuraların çekilmesiyle gözler Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesine çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

T.C. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 11.317 sürekli işçi alımı için 28/11/2022 – 02/12/2022 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular tamamlandı.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığın Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

BAKAN KOCA'DAN DUYURU

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları http://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.