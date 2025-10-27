Frankenstein Varyantı Türkiye’de! 3'lü Salgın Uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye’de grip, COVID-19 ve RSV virüslerinin aynı anda görüldüğünü belirterek uyarıda bulundu. 'Frankenstein varyantı'nın da ülkede tespit edildiğini söyleyen Özkaya, virüslerin sessizce yayıldığını vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son haftalarda ülke genelinde solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını söyledi. Özkaya, influenza (grip), COVID-19 ve RSV virüslerinin aynı anda görülmesinin toplumda '3’lü salgın' etkisi yarattığına dikkat çekti.

'HASTALIKLAR UZUYOR'

Hava değişimlerinin bağışıklığı zayıflattığını belirten Özkaya, "Sonbahar ve yaz karışımı bir iklim yaşıyoruz. Aynı gün içinde ani sıcaklık değişimleri oluyor. Bu durum vücudu savunmasız bırakıyor ve üç farklı virüsün etkisiyle hastalıklar uzuyor" dedi. COVID-19’un 'Frankenstein varyantı' olarak bilinen yeni türünün Türkiye’de de tespit edildiğini belirten Özkaya, "Hastalar arasında şu an kritik durumda olan yok. Ancak bu varyantın bulaşıcılığı yüksek ve Avrupa ile Asya’da hızla yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Frankenstein Varyantı Türkiye’de! 3'lü Salgın Uyarısı - Resim : 1
Prof. Dr. Şevket Özkaya

ZATTÜRE RİSKİ ARTTI

Grip ve COVID-19’un zatürreye dönüşebileceğini vurgulayan Özkaya, "Son dönemde hastalık akciğerlere iniyor, hastaneye yatışlarda artış gözlemliyoruz" dedi. Özkaya, salgının günlük hayatı aksatmadan ancak sinsi biçimde yayıldığını belirterek, "Artık virüsler insanı yatağa düşürmüyor ama iş yapmayı bile zorlaştırıyor. Dinlenmeyen ve izolasyon uygulamayan vakalar zinciri uzatıyor”"diye konuştu. "En ufak grip benzeri belirti gösterenler evde dinlenmeli" diyen Özkaya, uzun süren öksürük ve nefes darlığı yaşayanların mutlaka doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Salgın
