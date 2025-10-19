Uzmanı Uyardı! Grip ve Yorgunluğu Tetikleyen Davranış Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soğuk havalarda susuzluk hissi azalsa da uzmanlar kış aylarında da su tüketiminin hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor.

Yazın terleme ile artan sıvı kaybı daha kolay fark edilirken, kışın bu ihtiyaç çoğu zaman göz ardı ediliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Devrim Deniz, suyun yalnızca yazın değil, her mevsim vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

“KIŞIN SU İHTİYACI AZALMAZ”

Medicana Konya Hastanesi’nde görev yapan Dr. Devrim Deniz, “Kış mevsiminde terleme azaldığı için su ihtiyacı azalmış gibi algılanıyor. Ancak suyun, toksin atılımından beyin sağlığına, cilt neminden bağışıklık sistemine kadar birçok alanda kritik rolü var. Susamasak bile su içmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“GRİP VE YORGUNLUĞU TETİKLİYOR”

Kış aylarında yetersiz su tüketiminin, gribal enfeksiyonları artırabileceğini belirten Dr. Deniz, “Yeterince su alınmadığında grip daha ağır seyredebilir. Ayrıca ciltte kuruluk, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, halsizlik ve dolaşım bozuklukları görülebilir. Özellikle spor sonrası su içilmemesi kas ağrılarını da artırabilir” dedi.

Kaynak: İHA