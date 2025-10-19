Uzmanı Uyardı! Grip ve Yorgunluğu Tetikleyen Davranış Ne?

Dr. Devrim Deniz, kış mevsiminde vücudun su ihtiyacı azalmış gibi görünse DE su tüketiminin hayati önem taşıdığı konusunda uyardı. Deniz “Yeterince su alınmadığında grip daha ağır seyredebilir. Ayrıca ciltte kuruluk, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, halsizlik ve dolaşım bozuklukları görülebilir” dedi.

Son Güncelleme:
Uzmanı Uyardı! Grip ve Yorgunluğu Tetikleyen Davranış Ne?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soğuk havalarda susuzluk hissi azalsa da uzmanlar kış aylarında da su tüketiminin hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor.

Yazın terleme ile artan sıvı kaybı daha kolay fark edilirken, kışın bu ihtiyaç çoğu zaman göz ardı ediliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Devrim Deniz, suyun yalnızca yazın değil, her mevsim vücut fonksiyonlarının sağlıklı çalışabilmesi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

“KIŞIN SU İHTİYACI AZALMAZ”

Medicana Konya Hastanesi’nde görev yapan Dr. Devrim Deniz, “Kış mevsiminde terleme azaldığı için su ihtiyacı azalmış gibi algılanıyor. Ancak suyun, toksin atılımından beyin sağlığına, cilt neminden bağışıklık sistemine kadar birçok alanda kritik rolü var. Susamasak bile su içmeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“GRİP VE YORGUNLUĞU TETİKLİYOR”

Kış aylarında yetersiz su tüketiminin, gribal enfeksiyonları artırabileceğini belirten Dr. Deniz, “Yeterince su alınmadığında grip daha ağır seyredebilir. Ayrıca ciltte kuruluk, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, halsizlik ve dolaşım bozuklukları görülebilir. Özellikle spor sonrası su içilmemesi kas ağrılarını da artırabilir” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Okan Buruk'tan Maçın Hakemine Skandal Sözler! Bu Sözler TFF'de Deprem Etkisi Yaratır: Gözler Hacıosmanoğlu'nda Maçın Hakemine Öfke Kustu! Gözler TFF'de
Uzmanı Uyardı: 'Ruhsal Hastalıklar Yaşam Kalitesini Bozuyor' Uzmanı Uyardı! 'Ruhsal Hastalıklar Yaşam Kalitesini Bozuyor'
Bilim Dünyası Şaşkın! Yapay Zekadan Kanserde Çığır Açan Keşif Bilim Dünyası Şaşkın! Yapay Zekadan Kanserde Çığır Açan Keşif
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti Azerbaycan’da Darbe Girişimini Putin Son Anda Engelledi: Aliyev’e Sürpriz Telefon Planı Deşifre Etti
Uyuşturucu Tartışmasında Yeni Perde: Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’ Ahmet Hakan’dan İrem Derici’ye Utandıran Sözler! ‘İğrenç, Rezil, Kepaze…’
Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi Yaraladı
Hasat Başladı, Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira, Bir Gramı Bir Ay Yetiyor Dünyada Böylesi Yok! Kilosu 600 Bin Lira
Rakamlar Güncellendi: Türkiye'nin En Zengin İsmi Murat Ülker Değil! Zirveyi O İş İnsanına Kaptırdı Türkiye'nin En Zengin İsmi El Değiştirdi! İşte Zirvenin Yeni Sahibi