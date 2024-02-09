Sekiz yıldır Medyascope'ta çalışıyordu: "Ruşen abiye teşekkür ediyorum"

8 yıldır Medyascope'da çalışan Gökçe Çiçek Kösedağı, kurumdan ayrıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Sekiz yıldır Medyascope'ta çalışıyordu: "Ruşen abiye teşekkür ediyorum"

Halk TV'den gelen ayrılık haberlerinin ardından Medyascope'dan da bir istifa haberi geldi.

Veda sinyali verdi: İrfan Değirmenci'den dikkat çeken açıklamaVeda sinyali verdi: İrfan Değirmenci'den dikkat çeken açıklamaMedya
Halk TV’de neler oluyor? İrfan Değirmenci’den sonra bir İstifa daha: Editörü de ayrıldıHalk TV’de neler oluyor? İrfan Değirmenci’den sonra bir İstifa daha: Editörü de ayrıldıMedya

8 YILDIR ÇALIŞTIĞI KURUMDAN AYRILDI

8 yıldır Medyascope'da çalışan Gökçe Çiçek Kösedağı, kurumdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kösedağı, "Sekiz yıldır parçası olduğum için çok şanslı hissettiğim Medyascope’a veda vakti. Genç gazetecilere bu yolculuğa kendisiyle başlama fırsatı verip, güvendiği için Ruşen Abi’ye sonsuz teşekkürler. Medyascope’un her bir biriminden yolu geçmiş herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.

Medyascoper'un kurucusu Ruşen Çakır yöneticilerden Kaya Hayse ile birlikte Kösedağı'na veda pastası keserken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Katkıların için teşekkürler. Yolun açık olsun" dedi.

Başta Kemal Can, Aydın Sezer, Öner Günçavdı ve Elif Gökçe Aras olmak üzere birçok Medyascope katkıcısı Çiçek Kösedağı'na yeni yolculuğunda başarılar diledi.

İşte Ece Üner'in yeni adresiİşte Ece Üner'in yeni adresiMedya

Son Güncelleme:
Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor Büyük acı herkesi ağlattı! Nur Sürer'e taziye mesajları yağıyor
Halk TV’de neler oluyor? İrfan Değirmenci’den sonra bir İstifa daha: Editörü de ayrıldı Halk TV’de neler oluyor? İrfan Değirmenci’den sonra bir İstifa daha: Editörü de ayrıldı
36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı 36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı
Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası Yalı Çapkını dizisi karışıyor! Başrol diziye veda ediyor iddiası
ÇOK OKUNANLAR
'500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz '500 ve 1000 liralık banknotlara hazır olun' dedi: Atatürk'ün fotoğrafını koymasınlar, istemiyoruz
Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var! Dünyanın en güzel şehirleri açıklandı: Listede Türkiye'den 3 şehir var!
15 il için sarı kod verildi! Gök gürültülü sağanak geliyor Gök gürültülü sağanak geliyor
Bankaların güncel faiz oranları: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar? Bankaların güncel faiz oranları
İslam Memiş'ten "ciddi sorunlara neden olabilir" uyarısı İslam Memiş'ten "ciddi sorunlara neden olabilir" uyarısı