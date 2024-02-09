Sekiz yıldır Medyascope'ta çalışıyordu: "Ruşen abiye teşekkür ediyorum"

Halk TV'den gelen ayrılık haberlerinin ardından Medyascope'dan da bir istifa haberi geldi.

8 YILDIR ÇALIŞTIĞI KURUMDAN AYRILDI

8 yıldır Medyascope'da çalışan Gökçe Çiçek Kösedağı, kurumdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Kösedağı, "Sekiz yıldır parçası olduğum için çok şanslı hissettiğim Medyascope’a veda vakti. Genç gazetecilere bu yolculuğa kendisiyle başlama fırsatı verip, güvendiği için Ruşen Abi’ye sonsuz teşekkürler. Medyascope’un her bir biriminden yolu geçmiş herkese minnettarım" ifadelerini kullandı.



Medyascoper'un kurucusu Ruşen Çakır yöneticilerden Kaya Hayse ile birlikte Kösedağı'na veda pastası keserken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Katkıların için teşekkürler. Yolun açık olsun" dedi.

Başta Kemal Can, Aydın Sezer, Öner Günçavdı ve Elif Gökçe Aras olmak üzere birçok Medyascope katkıcısı Çiçek Kösedağı'na yeni yolculuğunda başarılar diledi.