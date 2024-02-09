Veda sinyali verdi: İrfan Değirmenci'den dikkat çeken açıklama

Halk TV'nin ana haber spikeri İrfan Değirmenci, dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci, ekranlara veda sinyali vererek; "Koltuğa alışmak çok fena bir şey. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon ama tek yol değil. Yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur" dedi.

ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMA

"En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle" diyen Değirmenci'nin açıklaması şöyle:

"Koltuğa alışmak çok fena bir şey. İnsan, toplumun yararına koltuktan da feragat edebilmeli çıkarlarından ve paradan da. Çünkü paradan çok daha önemli şeyler var hayatta. Dayanışma, mücadele, ezene karşı ezilenden yana, adaletten, haktan, emekten yana olmak gibi. Eleştirdiğine dönüşmemek, hırsları uğruna insanlığını kaybetmemek, kendini vazgeçilmez saymamak gibi. Kendini güç ve para sahibi olduğu alanda, partide, şirkette Olimpos'un zirvesinde bir mitolojik kahraman sananlara asıl gücün halkın sivil örgütlü mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekir. Ezene karşı mücadelenin bin bir yolu var. Her zaman yeni yollar bulmak mümkün. O yollardan biri televizyon. Etkili de bir yol. Ama tek yol değil. Velhasılı kelam yolu eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesinden geçenlerle yoldaşlık yapacağımız yeni yollar mutlaka bulunur. En kısa sürede yeniden buluşmak, yeni yolları birlikte yürümek ümidiyle..."