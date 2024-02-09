Halk TV’de neler oluyor? İrfan Değirmenci’den sonra bir İstifa daha: Editörü de ayrıldı

Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci'nin ayrılık açıklamasının ardından bir istifa haberi daha geldi.

Değirmenci'nin editörlüğünü yapan Ertuğrul Albayrak da kanalla yolların ayrıldığını duyurdu.

"BURAYA KADARMIŞ"

Albayrak açıklamasında, "Bir küçük Anadolu şehrinden Antakya'dan geldim.Çok çalıştım. Şansım İrfan Değirmenci'nin önce Çalar Saat'te ardından Kanal D'de Günaydın'ında editör olmamdı. Çok sevdik çok sevildik. İzleyicilerimiz bırakmadı hiç bizi. Ama buraya kadarmış. Onun da söylediği gibi TV tek yol değil ya. Bir yerlerde mutlaka buluşuruz" ifadelerini kullandı.