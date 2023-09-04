Cumhuriyet'te sular durulmuyor: Vakıf yönetimine istifa çağrısı!

Cumhuriyet gazetesi, geçtiğimiz haftalarda gazetenin arşivinin usulsüz bir şekilde kripto para şirketine satılması iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından, bu kez da para karşılığı manipülatif haber yapma suçlamasıyla Türkiye'nin gündeme oturdu.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Cumhuriyet Gazetesi Vakfı adına yapılan suç duyurusunda, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurusu, İstanbul Başsavcılığı tarafından 2023/122759 esas numarasıyla işleme alınmıştı.

"PARA İADE EDİLDİ"

Suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini söyledi.

VAKIF YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Son olarak Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Turan Karakaş, Birol Başaran ve Prof. Dr. Barış Doster vakıf yönetimine istifa çağrısında bulunarak "Alev Coşkun, Işık Kansu ve İ. Hüseyin Yıldız'ı" bir kez daha istifaya çağırdı.

İstifa çağrısında şu ifadelere yer verildi:

"100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizle neredeyse yaşıt ve özdeş olan gazetemiz Cumhuriyet, kutlamaya hazırlandığı 100. yılına büyük bir sarsıntıyla girmiştir.



Cumhuriyet son birkaç yıldır, artık dayanılmaz boyutlara ulaşan bir yönetim kriziyle karşı karşıyadır. Siyasi ve farklı çıkarları olan bir grup, gazetemize tarihinin en kötü günlerini yaşatmakta, itibarını yerle bir etmektedir.

Cumhuriyet Gazetesi, 99 yıllık tarihinde ilk kez RÜŞVET KARŞILIĞI HABER YAPMAKLA anılmaktadır. Çikolata kutuları içinde, üstelik yayın yönetmenliği makamında alınan paralar karşılığında yapılan haberler, gazetemizin sırtına hançer gibi saplanmıştır.

Okurumuz incitilmiş, gazetemize duyulan güven sarsılmıştır. Cumhuriyet Gazetesi her zaman çeşitli sebeplerle hedef alınmıştır ama hiçbir zaman rüşvetle, para karşılığı haberle, reklamcılara teslimiyetle, PR şirketlerinin temsilcilerinin direktifleriyle anılmamış, anılamamıştır.

Bunları yapanlar, skandal ortaya çıkınca, Atatürk'ü, Kuvayı Milliyeyi, Cumhuriyet Devrimlerini, Yunus Nadi'den Uğur Mumcu'ya, İlhan Selçuk'tan Ahmet Taner Kışlalı'ya dek adları hem Cumhuriyet tarihine hem de gazetemizin tarihine onur anıtları olarak geçmiş isimleri istismar etmiş, adeta bir kalkan gibi kullanmışlardır.

ÇÜRÜME SESSİZCE İZLENMEKTEDİR

Vakıf yönetimindeki bazı isimler dönemin yayın yönetmeni ile birlikte e-ticaret firmasından rüşvet alıp, karşılığında Cumhuriyet'in eşsiz okuruna manipülatif haberler servis etmişlerdir. Gazetedeki bu çürüme, "Çıkarlarımız zarar görmesin" diyenler tarafından sessizce izlenmektedir.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın ve emektar komutanlarından olan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, gazetede hedef alınmış, kendisine ağır ithamlarda bulunulmuş, büyük bir nezaketsizlikle karşı karşıya bırakılmıştır. Cumhuriyet için hiçbir çıkar gözetmeksizin bilgi ve deneyimlerini okurlara aktaran Ahmet Yavuz'a Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun tarafından sergilenen çirkin tavrı kınıyoruz.

ARŞİV SATIŞI SON ANDA ENGELLENDİ

Art arda patlak veren skandallar, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle gazetemiz bir bataklığa çekilmektedir.

Gazetemizin 99 yıllık paha biçilemez arşivi, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu'nun bilgisi dahilinde, kimliği belirsiz kişiler devreye sokularak, NFT olarak satılmak istenmiş, bu girişim vakıf yönetimindeki duyarlı üyelerin çabaları sonucu engellenmiştir.

Gazetemizdeki rüşvet karşılığı haberin sorumlusu eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, gazetemizde yazarlığa devam etmekte, aktif olarak siyasi yaşamını sürdürmektedir.

Cumhuriyet yönetimini oluşturan vakıf üyelerinden 4 isim manipülatif haber karşılığında para alınmasını sert bir dille kınamış, sorumluların görevden alınmasını talep etmiştir. Buna karşılık bu çirkin para trafiğini yasallaştırmaya (kendi ifadesiyle muhasebeleştirmeye) çalışan vakıf yönetim kurulu üyesi İ. Hüseyin Yıldız, gayriahlaki formülleri Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında öneri olarak sunmaktan çekinmemiştir.

Saymanı olduğu Cumhuriyet Vakfı'nın şirketi Yenigün A.Ş.'den de mali müşavir olarak milyonlarca lira hak edilmemiş gelir elde eden İ. Hüseyin Yıldız da tıpkı eski GYY Arif Kızılyalın gibi aktif siyasetin içindedir.

İ. Hüseyin Yıldız'ı Cumhuriyet'in emekçileri 12 bin 400 lira maaşla hayata tutunmaya çalışırken, gazetemiz üzerinden ne kadar gelir elde ettiğini açıklamaya davet ediyoruz.

Cumhuriyet Vakfı'nın Genel Sekreteri Işık Kansu ise bu olanları birinci elden bildiği halde, bu gelişmelere itiraz eden yönetici ve emekçileri, "siyasi uzantılar" diyerek yaftalamaya çalışmakta, hedef almakta, iftira atmaktadır.

Bu kişiler gazetedeki rüşveti örtbas etmek için “gazeteye operasyon” yaptılar diyerek siyasilere gitmiş, kendilerine 'siyasi bir arkalık' aramıştır. Oysa operasyonu yapanlar, Cumhuriyet’in kamuoyu önünde tartışılıp yıpranmasına ve ağır bir leke almasına neden olan bazı vakıf yöneticileridir.

Cumhuriyet'i itibar, siyasi gelecek ve maddi çıkarlarına kavuşmak için kullanan bu kişiler, etikten, gazetecilik ahlâkından, Cumhuriyet değerlerinden bahsedemezler.

Cumhuriyet istismarcılarıyla ilgili yargı süreci devam etmektedir. Dosyalar açıktır ancak şüphelilerin hepsi görevlerinin başındadır.

Yetkinlikleri tartışılır isimler, sırf gazetemizdeki belli noktaları ele geçirmek için alelacele yöntemlerle gazetemiz yönetimine sokulmuştur.

Cumhuriyet'in kurtulması için, bu olayların baş aktörleri, örtbas edicileri Alev Coşkun, Işık Kansu ve İ. Hüseyin Yıldız'ın istifası zorunludur.

Cumhuriyetin değerlerini istismar etmeyi bırakın. Kimse Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi, gizli koruyucusu, derin gücü, değerlerinin varisi değildir.

Cumhuriyet'in yakasından düşün ve bir an önce İSTİFA EDİN…"

Kaynak: Gerçek Gündem