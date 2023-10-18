Cevap ve Düzeltme Metni

DÜZELTME VE CEVAP METNİDİR

04.09.2023 tarihinde https://www.gercekgundem.com/medya/cumhuriyette-sular-durulmuyor-vakif-yonetimine-istifa-cagrisi-434790 URL adresinde “Cumhuriyet’te sular durulmuyor: Vakıf yönetimine istifa çağrısı” başlıklı yayınlanan haberde, müvekkil İrfan Hüseyin Yıldız hakkında, iftira niteliğinde, hakaretamiz, karalama amacına matuf ve somut gerçeğe aykırı iddialar ortaya atılmıştır.

Basın; kamuoyunu gerçek, güncel ve kamu yararına olan haberler ile bilgilendirmelidir. Birtakım gerçek dışı, asılsız ve iftira/karalama amacıyla yapılan haberler ile kamuoyunun yanıltılmasının ve şahısların kişilik haklarına saldırılmasının basın etik değerleri ile bağdaşmayacağı açıktır.

Müvekkil İrfan Hüseyin Yıldız, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, eski Hesap Uzmanı ve Yeminli Mali Müşavirdir. Müvekkilim, Maliye Bakanlığınca verilen Yeminli Mali Müşavirlik ruhsat ve mührüne, SPK ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından verilen denetçi lisansı ve mührüne sahiptir. Türkiye Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği’nin (TÜRMOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısıdır. Mesleğin etik değerlerini koruma ve kollama noktasında olan birine yapılan bu karalama, adalet duygusu ve vicdanı olan herkesi düşündürmelidir.

www.gercekgundem.com internet haber sitesinde yayınlanan haberde, müvekkil dahil olmak üzere 3 isme istifa çağrısı yapıldığı ve Cumhuriyet Gazetesi’nde yaşandığı iddia edilen birtakım olaylarda, İrfan Hüseyin Yıldız’ın dahli olduğu ve olayları örtbas ettiği gibi hakkında somut gerçeklikten uzak ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde birtakım iddialar ortaya atılmıştır.

İlgili iddialar, hiçbir araştırma yapılmadan, müvekkilimin itibarını zedelemek ve kamuoyunu yanıltma kastıyla yayınlanmıştır. Söz konusu haberde müvekkilim İrfan Hüseyin Yıldız hakkında kullanılan ifadeler ve isnatlar tamamen asılsız olduğu gibi herhangi bir olgusal temele de dayandırılmamıştır. Cumhuriyet Vakfı üyesi olan müvekkilim tarafından herhangi bir olay örtbas edilmemiştir. Ayrıca iddia edilen konu Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ile ilgilidir, Cumhuriyet Vakfı’nın konusu değildir. Öte yandan müvekkilim tarafından Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş’ne hizmet verilmek suretiyle bir kuruş haksız kazanç elde edilmemiştir. Müvekkilin ortağı olduğu şirket ile Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş arasındaki yeminli mali müşavirlik tam tasdik ve KDV iade tasdik sözleşmelerine istinaden ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hizmet verilmek suretiyle ücret tahsil edilmiştir Kaldı ki asgari ücretin üzerinde her zaman anlaşma yapmak mümkündür. Ayrıca geçmişte olduğu gibi, müvekkilimin ortağı olduğu şirket tarafından söz konusu hizmet verilmeseydi, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş, bu hizmeti başka yeminli mali müşavirlerden alabilirdi. Hatta KDV iadesini YMM raporuyla alabilmek için, tam tasdik sözleşmesi yapmak bir zorunluluktur. Yeminli Mali Müşavirler, Bakanlıkça yayınlanan asgari ücret tarifesinin altında hizmet veremezler. Tamamen serbest meslek emeğinin karşılığı olarak, Hazine ve Bakanlığın yayınladığı asgari ücret tarifesine göre, faturası kesilerek tahsil edilmiş ücretleri, bir suistimal, bir haksız kazanç gibi göstermek insafsızlıktır.

Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak müvekkil İrfan Hüseyin Yıldız, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna dek kullanmaya devam edeceğini bildiririz. Tekzibe konu haberde İrfan Hüseyin Yıldız hakkında somut gerçekten uzak ve basın etik değerlerine yakışmayan biçimde İrfan Hüseyin Yıldız adını kullanan Gerçek Gündem internet haber sitesini kınıyor, hayali iddialara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Saygılarımızla,

İrfan Hüseyin Yıldız

Vekili Av. Gürkan Deniz