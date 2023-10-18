Mainz 05 Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı

Almanya ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı.

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Mainz 05 Filistin'e destek paylaşımı yapan Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek paylaşımı yapan Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı.

Mainz 05 yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın "kulüp değerleriyle örtüşmemesi" ve "iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması" gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağını bildirdi.

Hollandalı futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak” ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

El Ghazi paylaşımında şunları yazmıştı:

Bu savaş değil.

Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir.

Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir.

Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir.

Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir.

Sosyal medya bir tarafın içeriğini sansürlerken diğerini sansürlemiyorsa bu savaş değildir.

Bu bir çatışma değil ve savaş da değil.

Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz.

Nehirden denize, Filistin özgür olacak.

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İsrail Filistin Almanya
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