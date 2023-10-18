DSÖ'den Bakan Koca'ya 'Gazze' teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'de bir hastaneye düzenlediği saldırının ardından Türkiye'nin bölgeye sağlık hizmeti götürmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Dünya Sağlık Örgütü Bakan Koca'ya ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

Son Güncelleme:
DSÖ'den Bakan Koca'ya 'Gazze' teşekkürü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Gazze'ye sağlık alanında yapılacak yardımlardaki ortaklığı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkürlerini iletti.

Konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Kluge, "Bakan Koca'ya ve Türkiye Sağlık Bakanlığına bu kritik dönemdeki ortaklıkları için içten teşekkürlerimi iletiyoruz" ifadesini kullandı.

Kluge, DSÖ ve insani yardım ortaklarının, Gazze'ye güvenli erişimin hayati önem taşıdığı bu süreçte yardıma ihtiyaç duyan hastalara ve sağlık tesislerine gerekli tıbbi ve diğer yardım malzemelerini ulaştırmak için çalıştığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız" ifadesini kullanmıştı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından DSÖ'nün en üst yöneticileri dahil birçok uluslararası muhatabıyla telefon diplomasisi gerçekleştirdiğini belirten Koca, insan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesinin yaptığı görüşmelerde temel nokta olduğunu vurgulamıştı.

Koca, "DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerde Dünya Sağlık Örgütünün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim" demişti.

Kaynak: AA

Etiketler
DSÖ Fahrettin Koca Gazze İsrail
Son Güncelleme:
Dayaktan bayılan Benekli Ayhan: Bana öldü demişler, ben 12 saat otobüs yolculuğu yaptım Dayaktan bayılan Benekli Ayhan: Bana öldü demişler, ben 12 saat otobüs yolculuğu yaptım
1 kişi hayatını kaybetmişti: Valilikten İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestoda yaşananlara ilişkin açıklama Valilikten İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestoda yaşananlara ilişkin açıklama
Salçada oluşan küf sorununa yeni teknik. 1 damlası bile küfü söküp atıyor Salçada oluşan küf sorununa yeni teknik. 1 damlası bile küfü söküp atıyor
Skandallar bitmiyor: Boğaziçi'nde şimdi de harem-selamlık havuz ve fitness Boğaziçi'nde şimdi de harem-selamlık havuz ve fitness
Ankara'da ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara'da ByLock kullanıcısı 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Üreticiler binlerce ton ürün elde etti! Ancak hasattan mutsuzlar.. Tepki büyük Üreticiler binlerce ton ürün elde etti! Ancak hasattan mutsuzlar.. Tepki büyük
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer 'aman dikkat' diyerek doların fırlayacağı 2 tarihi açıkladı: 'Adeta kıyamet kopacak' Selçuk Geçer 'aman dikkat' diyerek doların fırlayacağı 2 tarihi açıkladı: 'Adeta kıyamet kopacak'
Bankalardan yeni kredi kartı kararı: Kredi kartı borcu olan herkesten bu para kesilecek! Bankalardan yeni kredi kartı kararı: Kredi kartı borcu olan herkesten bu para kesilecek!
İslam Memiş, tüm tedbirleri köşesine taşıdı: 'Altın artık daha güvenli olacak' İslam Memiş, tüm tedbirleri köşesine taşıdı: 'Altın artık daha güvenli olacak'
Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti Tapu ve mal mirasında yeni dönem: Kimlerin pay alamayacağı netleşti
'Destek olduk' demişti: Metin Akpınar ikiz kızlarına aylık 500 TL veriyormuş! 'Destek olduk' demişti: Metin Akpınar ikiz kızlarına aylık 500 TL veriyormuş!