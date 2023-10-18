1 kişi hayatını kaybetmişti: Valilikten İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestoda yaşananlara ilişkin açıklama

İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestoda bir yurttaş hayatını kaybederken, polis konsolosluk binasına girmeye çalışanlara müdahale etti. İstanbul Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

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1 kişi hayatını kaybetmişti: Valilikten İsrail Başkonsolosluğu önündeki protestoda yaşananlara ilişkin açıklama

İsrail’in dün Filistin’de bir hastaneye saldırmasının ardından 500’ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Türkiye’de de İsrail Basşkonsolosluğu önünde toplananlar İsrail’i protesto etti.

Protesto esnasında bir yurttaş kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bir grup ise; taş, sopa ve havai fişeklerle konsolosluk binasına girmeye çalıştı.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail konsolosluğuna girmek isteyenlere yapılan polis müdahalesinin “telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için” yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu müdahaleye içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak bizleri de yürekten yaralamıştır” denilerek, yurttaşlara “Telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınılması” uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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