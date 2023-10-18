Skandallar bitmiyor: Boğaziçi'nde şimdi de harem-selamlık havuz ve fitness

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik baskı ve üniversitenin özerkliğine müdahaleler sürerken, Boğaziçi’ndeki skandalların arasına bir yenisi daha eklendi.

Birgün’dan Kayhan Ayhan’ın haberine göre, son olarak üniversitede bulunan kapalı havuz ve fitness salonuna ‘cinsiyet ayrımı’ getirildi. ‘Hisar Kampüs Kapalı Havuz ve Fitness Salonu’yla ilgili ‘saat güncellemesi’ yapıldı. Boğaziçi yönetimi tarafından atılan e-postaya göre tesis salı 7.30-10.00, çarşamba 17.30-19.00 ve perşembe 07.30-10.00 arasında yalnızca kadınlara; salı 17.30-19.00, çarşamba 07.30-10.00 ve cuma 07.30-10.00 arasında yalnızca erkeklere hizmet verecek.Tesiste daha önce böyle bir uygulama yoktu.

'ÇEŞİTLİ BELEDİYELERDEN KADROYA GEÇEN OLDU'

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Cem Say, üniversitenin 100 yıllık tarihinde kimsenin aklına gelmeyen uygulamaların şimdi hayata geçirildiğini belirterek, "Üsküdar Belediyesi'nden, Eyüpsultan Belediyesi gibi çeşitli belediyelerden idari kadroya geçenler oldu. Bunlar da demek ki böyle alışmışlar ki bu uygulamaları hayata geçiriyorlar. Boğaziçi'nin 100 yılık duruşu var başka yerlerde gördüğümüz tuhaflıkları şimdi burada görüyoruz" dedi.

Akademik özerkliğin ve üniversitelerin nasıl olması gerektiği noktasında 1000 yıllık kuralların ve Anayasada da güvence altına alınan özerkliğin çiğnendiğini kaydeden Say, "Bu kurallar çiğnenince burası üniversite olmaktan çıkıyor. Genç öğretim üyeleri tamamen hak ettikleri yükselme gibi şeylerin karşılığını bulamadığı için istifa ederlerse bir yandan da paraşüt yöntemle birilerinin tanıdıkları onların yerine yerleştirilse tabelasında üniversite yazan yüzlerce kurum ve Boğaziçi de onlardan farklı olmaz. Bu Türkiye için iyi mi kötü mü bunu da halkımız düşünsün. Biz ise buranın üniversite olması ve öyle kalması için kendi çapımızda kural dışı atamalar, gece yarısı enstitü kurulması gibi şeylerle dava açarak hukuk boyutunda mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.