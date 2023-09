Türkiye'yi terk etmişti. Can Yaman'ı çileden çıkardılar! Gelmiyorum...

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış dizisinin final yapmasının ardından Türkiye'yi terk eden Can Yaman neden sinirlendi? Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yayınlanan bir haberde Can Yaman'ı sinir eden olayın ayrıntılarına yer verildi.

CAN YAMAN'DAN FESTİVAL TEPKİSİ

Önceki yıl "Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" nedeniyle, geçen yıl da "Viola come il mare" dizinin tanıtımıyla Venedik Film Festivali'nde katılan Can Yaman'ın bu yıl festivale gitmemesi dikkat çekti.

CAN YAMAN GEÇTİĞİMİZ YILLARDA FESTİVALE KATILMIŞTI

Oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, geçen yıllarda peş peşe Venedik Film Festivali‘ne katılmıştı. Yakışıklı oyuncu önceki yıl Antonio Banderas‘ın elinden “Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü almıştı. Geçen yıl ise hem kurmuş olduğu dernek adına onur ödülü almak, hem de geçen sezon birinci sezonu yayınlanan “Viola come il mare” dizinin tanıtımı nedeniyle Venedik Film Festivali‘ne katılmıştı. Gözler bu sene de Can Yaman’ı aradı.

CAN YAMAN'DAN SİTEM DOLU MESAJ

Venedik’e neden katılmadığı yönündeki hayran yorumlarına kayıtsız kalamayan Yaman, İtalyanca şu paylaşımı yaptı: “Açıklığa kavuşturmak için, bu sefer şovu çalmadan başkalarına yer açmak için Venedik’e gelmiyorum…” Dizi çekimlerine devam eden başarılı oyuncunun bu sözleri çok konuşuldu. Bu yıl 80. düzenlenen festivale ilk kez çok sayıda ünlü Türk oyuncu katıldı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNECEK Mİ?

Öte yandan Can Yaman'ın geri dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu. Gercekgundem.com'un ulaştığı kaynaklar Can Yaman'ın Türkiye'ye dönmemeye kararlı olduğunu belirttiler.