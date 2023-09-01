Meğer yanlış pişirmişiz. Tane tane ve daha parlak olan pilavın sırrı çok basitmiş

Yenidevir.com.tr'deki içeriğe göre; Pilav yapmak, Türk mutfağının en önemli yemeklerinden biridir. Ancak, bazen pilavınız istediğiniz gibi tane tane ve parlak olmaz. Bu durumda, pişirdiğiniz pilavın lezzeti de olumsuz yönde etkilenebilir. İşte size, tane tane ve daha parlak pilav yapmanın 7 püf noktası.

1. Pirinç seçimi: Pilav yapmak için kullanacağınız pirinci seçerken, kaliteli bir pirinç tercih etmelisiniz. Ucuz pirinçler, pilavınızın tane tane olmasını engelleyebilir.

2. Pirinci yıkama: Pirinci yıkarken, suyunu süzmeden önce birkaç kez yıkamalısınız. Bu sayede pirinçler arasındaki nişastayı temizleyebilirsiniz.

3. Pilav tenceresi: Pilav yaparken, uygun bir tencere kullanmak çok önemlidir. Geniş ve düz bir tencere, pilavınızın daha iyi pişmesini sağlar

4. Su miktarı: Pilav yaparken, su miktarını doğru ayarlamalısınız. Genel olarak, 1 su bardağı pirinç için 2 su bardağı su kullanılır.

5. Pişirme süresi: Pilavınızın tane tane olması için, pişirme süresine dikkat etmelisiniz. Pilavın pişmesi için yaklaşık 20 dakika yeterlidir.

6. Dinlendirme süresi: Pilavınızı pişirdikten sonra, 10-15 dakika dinlendirmelisiniz. Bu sayede pilavınız daha da tane tane olacaktır.

7. Karıştırma: Pilavınızı karıştırmadan önce, üzerine birkaç kaşık tereyağı ekleyebilirsiniz. Bu sayede pilavınız daha parlak ve lezzetli olacaktır.

SADE VE ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

MALZEMELERİ:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 su bardağı baldo pirinç

1,5 su bardağı sıcak su ya da tavuk suyu (Sade pirinç pilavı için 1 bardak su kullanılmalı)

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Pirinç pilavı tarifine pirinçleri yıkayarak başlamanızı öneririz. Yıkanan pirinç dinlenirken altı yapıştırmayacak bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Şehriyeyi süzgeçte sudan geçirin ve kızaran yağda rengi değişinekadar kavurun. (Sade yapacaksanız şehriye kavurma işlemini atlayarak ve suyu malzemeler 'deanlattığımız gibi azaltarak aynı tarif ile sade pirinç pilavı yapabilirsiniz.) Dinlenmiş pirinçlerinizi tencereye koyup üzerine birkaç damla limon sıkın. 1 dakikadan az süre karıştırın. Suyunuzu ekleyin ve ocağın altını kısıp pilav tenceresinin kapağını kapatın. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını kaldırın bir tur karıştırıp suyunu çekmiş mi diye kontrol edin. Suyunu çektiyse altını kapatın ve dinlenmeye alın. Bu sırada soğumaması için bir örtü ile tencereyi sarabilirsiniz. Dinlendikten sonra bir kaseyi kalıp olarak kullanıp derli toplu bir pilav sunabilirsiniz. Afiyet olsun...

PİLAVIN YANINA YAKIŞAN YEMEKLER



1. Yoğurtlu Patlıcan Yemeği

Pilavın yanına en çok yakışan yemeklerden biri, yoğurtlu patlıcan yemeğidir. Patlıcanın lezzeti ve yoğurdun ferahlığı, pilavın tadını tamamlar. Yoğurtlu patlıcan yemeği, aynı zamanda sağlıklı bir seçenek olmasıyla da tercih edilir.

2. Tavuk Sote

Tavuk sote, pilavın yanına yakışan diğer bir yemektir. Tavuk eti, sebzeler ve baharatlarla hazırlanan bu yemek, pilavın yanında hem lezzetli hem de doyurucu bir seçenek sunar.

3. Fasulye Yemeği

Pilavın yanına yakışan bir diğer yemek ise fasulye yemeğidir. Fasulye yemeği, protein ve lif açısından zengin olduğu için sağlıklı bir seçenektir. Ayrıca, pilavın tadını tamamlayacak şekilde baharatlarla hazırlanabilir.

4. Kıymalı Ispanak Yemeği

Kıymalı ıspanak yemeği, pilavın yanına yakışan diğer bir lezzetli seçenektir. Ispanak, kıyma ve baharatlarla hazırlanan bu yemek, hem doyurucu hem de lezzetlidir.

5. Mercimek Yemeği

Son olarak, pilavın yanına yakışan bir diğer yemek de mercimek yemeğidir. Mercimek yemeği, protein ve lif açısından zengin olduğu için sağlıklı bir seçenektir. Ayrıca, baharatlarla hazırlanarak pilavın tadını tamamlayacak şekilde servis edilebilir.

Kaynaklar: Haberturk.com, Yenidevir.com.tr, Youtube.com, Gercekgundem.com