Şimdi anlaşıldı pastane kekleri neden puf puf kabarıyor! İşte o aşçı sırları

Yenidevir.com.tr’de aktarılanlara göre; Pastane kekleri, evde yapılan keklere göre daha puf puf kabarıyor ve daha lezzetli oluyor. Peki, pastane keklerinin sırrı nedir? İşte size pastane kekleri yaparken bilinmesi gereken 5 püf nokta.

1. Malzemelerin Ölçüsüne Dikkat Edin

Kek yaparken malzemelerin ölçüsüne dikkat etmek çok önemlidir. Özellikle un, şeker ve yumurta miktarı doğru ayarlanmalıdır. Ayrıca kabartma tozu ve vanilya gibi malzemelerin de ölçüsüne uyulmalıdır.

2. Yumurtalar Oda Sıcaklığında Olsun

Yumurtaların oda sıcaklığında olması kekin kabarmasına yardımcı olur. Soğuk yumurtalar kullanmak kekin kabarmasını engelleyebilir. Yumurtaları buzdolabından çıkardıktan sonra 1 saat bekletmeniz yeterli olacaktır.

3. Kek Hamurunu Çok Karıştırmayın

Kek hamuru hazırlarken malzemeleri karıştırırken çok fazla karıştırmamaya özen gösterin. Aksi takdirde kekinizi sertleştirebilirsiniz. Malzemeleri sadece birleştirmek için karıştırın.

4. Fırın Sıcaklığı Doğru Ayarlanmalı

Kek yaparken fırın sıcaklığı çok önemlidir. Fırınınızın sıcaklığı doğru ayarlanmazsa kekiniz kabarmayabilir ya da yanabilir. Kek yaparken fırınınızın sıcaklığı 180-190 derece arasında olmalıdır.

5. Kek Piştikten Sonra Fırında Bekletmeyin

Kekiniz piştikten sonra fırında bekletmeyin. Kekinizin üzeri kuruyabilir ve sertleşebilir. Kekinizin pişip pişmediğini kontrol etmek için bir kürdan kullanabilirsiniz. Kürdanı kek hamuruna batırın, çıkardığınızda kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir.

KABARAN KEK TARİFİ

Malzemeler:

- 3 adet büyük boy yumurta

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- Tuz

Yapılışı:

1. Fırınınızı önceden 180 dereceye ayarlayın ve kek kalıbınızı yağlayın.

2. Yumurtaları, toz şekeri ve bir tutam tuzu büyük bir kaseye koyun. Mikser yardımıyla karıştırın.

3. Sıvı malzemeleri (süt ve sıvı yağ) ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

4. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ayrı bir kapta karıştırın ve bu karışımı yavaş yavaş diğer karışıma ekleyin. Mikser yardımıyla iyice karıştırın.

5. Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün ve fırına verin.

6. Yaklaşık 45 dakika boyunca pişirin. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testi yapabilirsiniz.

Kabaran kek tarifi oldukça basit ve lezzetlidir. Tarifte kullanılan malzemelerin ölçüsüne dikkat ederseniz, kekiniz mükemmel kabaracaktır. Ayrıca, kek kalıbını yağlamak, kekin kalıptan kolayca çıkmasını sağlayacaktır.

Kekinizi dilimleyip servis yapmadan önce, üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Ayrıca, dilerseniz çikolata sosu veya meyve sosu da ekleyebilirsiniz.

Kaynaklar: Yenidevir.com.tr – Ulusalpost.com – Youtube.com