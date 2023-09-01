Dana kavurmayı ziyan etmeyin. Ete lezzet katan tüyoyu 25 yıllık aşçı açıkladı

Dana kavurma yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorunun cevabını arayanlar için 25 yıllık deneyimiyle aşçı Sinan Siviş Kan, önemli püf noktalarını paylaştı.

İlk olarak, dana kavurma yaparken yağları ayıklamayın. Etin içine eklenen yağ ve kuyruk yağı, etin daha lezzetli olmasını sağlar. Bu nedenle, yağları kesinlikle çıkarmamalısınız.

İkinci püf noktası, etin taze olmasıdır. Eti alırken taze olduğundan emin olun. Taze olmayan etler, kavurma yaparken lezzetini kaybedebilir ve sağlığınızı riske atabilir.

Üçüncü ve son püf noktası ise, eti doğru şekilde pişirmektir. Dana kavurma yaparken, eti yüksek ateşte pişirmelisiniz. Ancak, bu işlemi yaparken sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü, yanmış bir kavurma hem lezzetini kaybeder hem de sağlığınızı tehdit edebilir.

YUMUŞAK DANA KAVURMA İÇİN MALZEMELER

750 gr. kuşbaşı dana eti

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı Etin kendi suyu

Karabiber

Tuz

DANA KAVURMA NASIL YAPILIR?

Etlerimizi ve 2 diş sarımsağımızı bütün olarak düdüklü tencereye alıyoruz.

İçerisine üzerini basacak kadar su ekleyip, düdüklüyü kapatıyoruz.

Yaklaşık olarak 25-30 dakika pişiriyoruz. Dana Eti kullandığımız için; etlerin sert düşmemesi adına bu işlem önemli

Pişen etlerimizi yapışmaz bir tavaya alıp, tereyağının yarısını ekliyoruz. Baharatlarımızı da katıp, güzelce kavuruyoruz.

Püf nokta geliyor. Etin kendi suyundan yarım su bardağı ilave edip, yüksek ateşte suyunu çekene kadar tutuyoruz. Etler suyu tamamen çektiğinde geri kalan tereyağını ilave edip, tuzunu da katıp kavurmaya devam ediyoruz.

Etlerin rengi döndüğü anda ocaktan alıp, servisini sıcak sıcak yapıyoruz.

Yumuşacık, et kavurmamız hazır.

Kaynak: Haberturk.com - Fotoğraflar: Youtube.com