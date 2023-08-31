Büyük tepki çekmişti. Ancak son haber Farah Zeynep Abdullah hayranlarını sevindirdi

Farah Zeynep Abdullah’ın ismini tüm Türkiye ve dünya duymaya başladı. TRT1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinde ‘’İnci’’ karakterine can veren Farah Zeynep Abdullah sonrasında iyi bir yükseliş elde etmişti. Bergen filmiyle de yükselişini sürdüren güzel oyuncu ödüle doymuyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yayımlanan haberde Farah Zeynep Abdullah’a verilen ödülden bahsedildi.

Farah Zeynep Abdullah, bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali kapsamında ödüle layık görüldü. İtalya’nın en büyük medya şirketlerinden Mediaset’in Canal 5 kanalında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura‘daki Şura karakteriyle yurt dışında da büyük fan kitlesine sahip olan Abdullah, İtalya Kültür Bakanlığı ve İtalya Sinema Eleştirmenleri tarafından verilen Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Kadın Başrol Oyuncu Ödülü‘nü kazandı.

Venedik Uluslararası Film Festivali’nin resmi yan etkinliği olan Premio Kinéo, Farah Zeynep Abdullah‘a ödül verme gerekçesi olarak Kurt Seyit ve Şura dizisindeki performansı, Bergen’deki başarısı ve yakında yayınlanacak Bither’le birlikte daha da parlayacak kariyerini gösterdi. Kıvanç Tatlıtuğ da yine aynı dizideki rolüyle Premio Kinéo ödüllerinde En İyi Erkek Başrol Oyuncu ödülüne layık görüldü.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH HAKKINDA

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. İlk ismi olan Farah, ailesinin çok sevdiği İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin son eşi Prenses Farah Diba'dan gelmektedir.[1] Bir abisi ve bir erkek kardeşi olan Farah Zeynep Abdullah, ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır.Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama Bölümüne dönüp eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Bir dönem Amnesty Türkiye'nin gönüllü destekçisi de olmuştur.