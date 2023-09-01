Bir süredir ekranda yoktu. Geri dönen Gönül Dağı dizisine yeni transfer

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisi yeniden seyircilerle buluşacak. Kadroya yeni oyuncu katıldı

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Bir süredir ekranda yoktu. Geri dönen Gönül Dağı dizisine yeni transfer

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; TRT'nin ilgiyle izlenen Köprü Film imzalı dizisi "Gönül Dağı"nın 4. sezon çekimleri geçen günlerde başladı.

O HABERLER YALAN ÇIKTI

Bazı haber sitelerinde Gönül Dağı dizisinin final yapacağı öne sürülmüştü. O iddialar yalan çıktı. Dizi kaldığı yerden yayına devam edecek.

“Gönül Dağı” dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda da cumartesi akşamlarına damga vurması beklenen dizi zaman atlamasıyla seyirci karşısına çıkacak. Yahya Samancı‘nın yönetmenliğini, Müslüm Şahin‘in de görüntü yönetmenliğini yaptığı diziye Burak Can ve Sude Zülal Güler‘in ardından genç yetenek Elif Tığlı katıldı.

Bir süredir ekranda yoktu. Geri dönen Gönül Dağı dizisine yeni transfer - Resim : 1

Elif Tığlı, fenomen dizide “Filiz” rolüne hayat verecek. Taner’in (Berk Atan) yeğeni Erkan (Burak Can), Filiz ile Yeşim (Sude Zülal Güler) arasında gerginliğe neden olacak.

ELİF TIĞLI KİMDİR?

1993 yılının Aralık ayında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Güzel isim, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü’nden mezun olmuştur.

2007 senesinden ilk olarak Annem isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Kadınlar, Kanıt, İstanbul Hatırası, Elif ve Kara Bela dizilerinin oyuncu kadrosunda bulunmuştur. 2019 yılında ise Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Baharı Beklerken adlı dizide rol alan Elif Tığlı ayrıca 2015 senesinde, Karabela isimli sinema filminde rol almıştır.

Oyuncu kimliğinin yanı sıra sunucu olarak ta görev yapan Tığlı, Bjk Tv ekranlarında, Beşiktaş ile ilgili Magazin Kartalı adlı programı hazırlayıp sunmuştur.

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