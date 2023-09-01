Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla

Gercekgundem.com'daki bilgilere göre; Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, bazen pilav pişirirken istenmeyen bir durumla karşılaşabiliriz: lapa olması. Pilavın lapa olması, hem görsel açıdan hoş olmayan bir görüntüye yol açar hem de lezzetini etkiler. Bu nedenle, pilav pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İşte pilavın lapa olmasına yol açan 5 hata:

1. Yetersiz su kullanmak: Pilavın lapa olmaması için doğru oranda su kullanmak önemlidir. Pilavın üzerini kaplayacak kadar su eklemek, pilavın kıvamını korumasına yardımcı olur. Eğer su miktarı yetersizse, pilav lapa kıvamına dönüşebilir.

2. Pilavı karıştırmak: Pilav pişirirken sürekli karıştırmak, pilavın lapa olmasına neden olabilir. Pilavın içerisindeki nişastanın serbest kalması için dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle, pilavı pişirirken sık sık karıştırmaktan kaçınmak önemlidir.

3. Yüksek ateşte pişirmek: Pilavı yüksek ateşte pişirmek, pilavın lapa olmasına yol açabilir. Yüksek ateşte pişen pilav, suyunu hızlı bir şekilde kaybeder ve lapa kıvamına dönüşebilir. Pilavı orta ateşte pişirmek daha uygun olacaktır.

4. Pilavı fazla pişirmek: Pilavın lapa olmasının bir diğer nedeni de fazla pişirilmesidir. Pilavın piştiğini anlamak için üzerine bir kağıt havlu koyarak kontrol etmek önemlidir. Eğer kağıt havlu nemliyse, pilav daha fazla pişirilmelidir. Ancak, kağıt havlu kuruysa pilavın piştiği anlamına gelir ve ocaktan alınmalıdır.

5. Tencerenin kapağını sık sık açmak: Pilavı pişirirken tencerenin kapağını sık sık açmak, buharın kaçmasına ve pilavın lapa olmasına yol açabilir. Pilavın kapağı kapalı bir şekilde pişmesi önemlidir. Eğer pilavin üzerine bir kabuk oluştuysa ve içerisindeki suyu çektiğini düşünüyorsanız, tencerenin altını kapatıp demlenmeye bırakabilirsiniz.

TANE TANE PİLAV TARİFİ

MALZEMELER



2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynamış su

2 yemek kaşığı sıvıyağ

3 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 et bulyon (isteğe göre)

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI



Pirinci pişirmeden birkaç saat önce tuzlu sıcak suda bekletin.

Pirinçleri yıkayın ve süzün.

Yağları pilav tenceresine alın.

Yağ eridikten sonra pirinçleri pilav tenceresine alın.

Pirinçleri pembeleşene kadar yaklaşık 5 dakika kavurun. Üzerine birkaç damla limon suyu sıkıp kavurmaya devam edin.

Bulyonu pilavın kaynamış suyunda eritin ve tencereye dökün, tuzunu da ekleyip iyice karıştırın.

Tencerenin ağzını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika pişirin.

Pilav suyunu çektikten sonra bir sofra bezine sarın ve yarım saat kadar demlendirin.

Tane tane pirinç pilavınızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Kaynak: Sabah.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com