Cumhuriyet gazetesinde kaos: Peş peşe suçlamalar, yalanlamalar... Gazete emekçileri adına bildiri yayınlandı

Cumhuriyet gazetesi, geçtiğimiz haftalarda gazetenin arşivinin usulsüz bir şekilde kripto para şirketine satılması iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından, bu kez da para karşılığı manipülatif haber yapma suçlamasıyla Türkiye’nin gündeme oturdu. Cumhuriyet gazetesi çalışanları, yayınladıkları bildiriyle iddiaları doğruladı.

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı adına yapılan suç duyurusunda, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında "kayıt dışı para aldıkları" iddiasıyla iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurusu, İstanbul Başsavcılığı tarafından 2023/122759 esas numarasıyla işleme alınmıştı.

Suç duyurusu dilekçesinde, kayıt dışı paranın iki büyük çikolata kutusu içerisinde teslim edildiği ve vakıf başkanının da süreçten haberinin olduğu öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Cumhuriyet gazetesi adına yapılan açıklamada "Olay birtakım bahaneler yaratılarak Cumhuriyet gazetesini ele geçirmenin yeni bir örneğidir. Cumhuriyet gazetesi içeriden saldırı altındadır” ifadeleri kullanılarak "Konuya methaldar olanlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

CUMHURİYET ÇALIŞANLARI İDDİALARI DOĞRULADI

Cumhuriyet gazetesi çalışanları bir metin yayınlayarak, konuya ilişkin iddiaları doğruladı. Çalışanların yayınladığı açıklamada, “Kesin bir suçlamada bulunmamak için gazetecilik mesleğimizin gereklerine uygun olarak konuyu araştırdık ve ayrıntılarına ulaştık” denilerek iddiaların doğru olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet Gazetesi Emekçileri imzasıyla yayınlanan açıklama ise şöyle:

Son günlerde gazetemizle ilgili olarak ortaya çıkan çikolata kutusu içinde para alınması haberi ne yazık ki gerçektir.

Kesin bir suçlamada bulunmamak için gazetecilik mesleğimizin gereklerine uygun olarak konuyu araştırdık ve ayrıntılarına ulaştık.

Öncelikle bu utanç verici olayın gerçek olduğunu bizzat Cumhuriyet gazetesi çalışanları olarak belirtmek isteriz.

Bir şirketin temsilcisi, ön görüşmeler yaptığı gazetemizin reklam müdürü Esra Bozok ve gazetenin o dönemdeki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın ile anlaşmış, çıkmasını istemedikleri e-ticaret yasasının aleyhine haberler yapılması için çikolata kutuları içinde 500 bin TL vermiştir. Bu para Uğur Mumcu'nun fotoğraflarının duvarlarında asılı olduğu GYY makamında alınmıştır. Karşılığında, 'tespit edilebilen' dört haber yapılmıştır.

YAZIİŞLERİNDEN ÖZENLE SAKLANDI

Bu etik ve ahlâk dışı organizasyon Cumhuriyet'in tüm onurlu emekçilerinden saklanmıştır.

Editöründen sayfa sekreterine, yazı işleri müdüründen şef editörüne kadar her çalışanın bu eyleme tepki göstereceği bilindiği için haberlerin hazırlanma süreci bizzat Arif Kızılyalın ve vakıf yöneticisi Işık Kansu tarafından yönetilmiştir. Kimse fark edememiştir.

Etik dışı eylemi yapanlar Arif Kızılyalın, reklam müdürü Esra Bozok ve vakıf yöneticisi Işık Kansu'dur. Sürece dair, vakıf yöneticisi Işık Kansu bilgilendirilmiş, ona bilgi verilmiş olmanın rahatlığı ve güvenciyle hareket edilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Cumhuriyet'in çalışanları olarak onurlu gazetecilikten hiç taviz vermediğimizi, olayın sorumlularına büyük kızgınlık içinde olduğumuzu kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaşıyoruz.

Bir kere daha yineliyoruz.

Cumhuriyet'in hiçbir emekçisi bu utanç eylemine tepkisiz kalmamıştır. Yüz kızartıcı gelişme, tüm çalışanlardan özenle saklanmıştır. Bizler de diğer herkes gibi internet sitelerinde çıkan haberlerden öğrendik.

Onurlu gazetecilik yapmak için varını yoğunu ortaya koyan bizler, bu aşağılık eylemi şiddetle reddediyoruz, kınıyoruz. Bu etik dışı çirkinliği, yayımladığı zorunlu açıklamada iç ve dış saldırılara bağlamaya çalışan Işık Kansu'yu ahlâklı bir birey olmaya davet ediyoruz.

GYY odasında çikolata kutusu içinde para alınması iç ve dış güçlerin saldırısı değil, bir grup sözde gazetecinin, çıkar odağının ahlâk noksanlığının ortaya çıkışından başka bir şey değildir.”

GAZETE ARŞİVİNİN KRİPTO PARA ŞİRKETİNE SATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz haftalarda da gazetenin arşivinin usulsüz satıldığı iddialarıyla da gündeme gelmişti. Şüphelilerin gazetenin binlerce nüshadan oluşan, 1924 yılından bugüne muhafaza edilen arşivini, NFT’leştirme faaliyetine giriştiği, nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesi konusunda anlaştıkları belirtilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem