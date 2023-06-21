Cumhuriyet'te "Çikolata kutusu" krizinde Alev Coşkun ilk kez konuştu: Hata yaptık, parayı iade ettik

Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, gazete yazarlarında Ahmet Yavuz'a konuşarak ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini söyledi.

Cumhuriyet'te "Çikolata kutusu" krizinde Alev Coşkun ilk kez konuştu: Hata yaptık, parayı iade ettik

Bir e-ticaret firmasından ‘manipülatif’ haber karşılığında çikolata kutusunda para alındığı iddiasıyla çalkalanan Cumhuriyet gazetesinde vakıf başkanı Alev Coşkun'dan ilk açıklama geldi. 

Gazetenin yazarlarından Ahmet Yavuz, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun ile bugün bir araya geldiğini belirten blogunda bir yazı yayınladı. 

"Cumhuriyet gazetesi yazarı olarak bir süredir kamuoyuna yansıyan gelişmelerden büyük rahatsızlık duymaktaydım" diyen Yavuz, "Bugün kendisini ziyaret ettim. Onun da büyük bir üzüntü içinde olduğunu görüşme öncesi yaptığımız telefon konuşmasından anlamıştım. Karşılaştığımızda üzüntüsünün çok daha büyük olduğuna tanıklık ettim" dedi. 

Yavuz, Alev Coşkun'un yapılan her şeyden sorumlu olduğunu içten bir şekilde belirttiğini ve yaşananları bir yol kazası olarak nitelendirdiğini ve hatadan dönüldüğünü ifade ettiğini aktardı. 

Yavuz'a ilgili firmadan alınan paranın iade edildiğini söyleyen Coşkun, 17 Haziran 2023 tarihli Cumhuriyet'te yazdığı makalesinde bu konuya değindiğini aktardı.  

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