Gazeteci Abdullah Öztoprak yaşamını yitirdi

Gazeteci Abdullah Öztoprak, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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Gazeteci Abdullah Öztoprak yaşamını yitirdi

Gazeteci Abdullah Öztoprak (72), bir süredir tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

1951 yılında doğan Abdullah Öztoprak; Gündem, Tercüman, Bulvar ve Günaydın gazetelerinde çalıştı ve 2000'li yılların başında emekli oldu. Ankara basınının bilinen isimlerinden Mehmet Öztoprak ve Bekir Öztoprak'ın da ağabeyi olan Abdullah Öztoprak'ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: ANKA

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