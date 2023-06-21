Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması: Meclis'ten ne zaman geçecek?

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

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Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşı açıklaması: Meclis'ten ne zaman geçecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak" dedi. Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayı içerisinde TBMM'den geçeceğini söyledi. 

 Bakan Işıkhan, "Emekli ve memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz. Memur ve emekli maaşlarına zam için torba yasa çıkaracağız, herkesi memnun edeceğiz. Düzenlemeler Temmuz'da Meclis'ten geçecek." dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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emekli maaşı memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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