Ünlü tarihçi İsviçre'de trafik kazası geçirdi: Yaşam savaşı veriyor

'Dünyada Türk imgesi' ve 'Türk Korkusu' gibi araştırma kitapları bulunan tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, İsviçre'de trafik kazası geçirdi.

Ağır yaralanan Kumrular, iki haftadır İsviçre'de bir hastanede bilinci kapalı halde tedavi görüyor.

ÖZLEM KUMRULAR KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde tamamlamasının ardından, aynı üniversitede Tarih Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır. Doktora eğitimini İspanya'da Salamanca Üniversitesi'nde XVI. yüzyıl Avrupa-Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine çalışarak yapmıştır. Özlem Kumrular'ın pek çok kitabı vardır. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır.

ÖZLEM KUMRULAR KİTAPLARI

Her Book'a Maydonoz

Patron

Muhteşem Süleyman

Salih Özbaran - Tarih Fermanla Yazılmaz

Hoşça Kal Milano Hoşça Kal Aşkım

Aşkın Beş Hali

Kösem Sultan

Haremde Taht Kuranlar: Nurbanu ve Safiye Sultan

Zaman Treni

Türk Korkusu

İslam Korkusu