Yeşilçam’ın Usta İsmi Arif Ertan Güntav Hayatını Kaybetti

Yeşilçam’da hem oyuncu hem de kamera arkasında uzun yıllar emek veren Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın Usta İsmi Arif Ertan Güntav Hayatını Kaybetti
Türk sinemasının unutulmaz dönemlerinden Yeşilçam’da hem oyuncu hem de kamera arkasında önemli görevler üstlenen Arif Ertan Güntav’dan acı haber geldi. Usta ismin vefatı, Film-San Vakfı tarafından duyuruldu.

Yıllarca sinema sektörüne emek veren Güntav’ın kaybı sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşilçam’ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Arif Ertan Güntav için bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar’daki Çiçekçi Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından Güntav, son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeşilçam’a uzun yıllar hizmet eden usta ismin vefatı, sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi

