78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu

1948 yılında kurulan köklü ayakkabı markası HK Kundura, yaşadığı mali sıkıntıların ardından mahkeme kararıyla iflas etti; konkordato süreci sona erdi.

78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu
Türkiye’nin köklü ayakkabı markalarından biri olan HK Kundura (eski adıyla Yeşil Kundura), mali sıkıntıların ardından iflas etti. İstanbul’da uzun yıllar faaliyet gösteren şirket için mahkeme tarafından iflas kararı verildi.

MAHKEME İFLASI RESMEN AÇIKLADI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 9 Nisan 2026 tarihinde HK Kundura’nın iflasına hükmetti. Kararla birlikte şirkette görev yapan konkordato komiserlerinin görevleri sona erdirilirken, şirket sahibinin talepleri de kabul edilmedi.

KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİPTİ

Temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından atılan şirket, İstanbul’da açılan ilk ayakkabı atölyesiyle sektöre adım attı. Uzun yıllar boyunca faaliyetlerini sürdüren marka, özellikle Cevizlibağ’daki mağazasıyla biliniyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar şirketi darboğaza sürükledi. 2025 yılında isim değişikliğine gidilerek HK Kundura adını alan şirket, bu hamleye rağmen mali krizden çıkamadı.

Öte yandan aynı grup bünyesinde yer alan Yeşil GYO’nun da geçtiğimiz ay iflas ettiği açıklanmıştı. Yaşanan gelişmeler, grubun genel mali yapısına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

