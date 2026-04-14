Emekli İkramiyelerinde 2026 Rakamları Belli Oldu! İşte Kalem Kalem İkramiye Tablosu

Kamu personelinin 30 yıllık hizmet sonrası alacağı emekli ikramiyelerinde tablo netleşti. Tavan ek gösterge sayesinde 4/D kadrolu temizlik işçisinin vali, genel müdür gibi pek çok bürokratı geride bırakması dikkat çekti.

Kamu personelinin 30 yıllık hizmet sonrası alacağı emekli ikramiyeleri belli oldu.

2026 yılında emekli olacak kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren tabloda, unvanlara göre ödenecek emekli ikramiyeleri tutarlarına yer verildi.

EN YÜKSEK MAAŞ GENELKURMAY BAŞKANININ

30 yıl hizmet süresi baz alınarak hazırlanan listede, en yüksek ikramiye Genelkurmay Başkanı için 2 milyon 148 bin TL olarak hesaplandı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ VALİYİ SOLLADI

Tablonun en çarpıcı detayı ise 4/D Temizlik İşçisi oldu. Bu unvanda, tavan ek gösterge sayesinde bir temizlik görevlisinin emekli ikramiyesi 1 milyon 986 bin TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, birçok vali, genel müdür, kuvvet komutanı ve üst düzey bürokratın alacağı ikramiyeyi geride bıraktı.

HANGİ UNVAN NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

Diğer önemli unvanlar ve ikramiye tutarları şöyle:

Kuvvet Komutanları: 2 milyon 123 bin TL

Müsteşar: 1 milyon 956 bin TL

Vali ve Genel Müdür: 1 milyon 827 bin TL

1. Sınıf Hakim ve Profesör: 1 milyon 827 bin TL

Uzman Tabip, Pratisyen Hekim ve Diş Hekimi: 1 milyon 513 bin TL

Öğretmen, Hemşire ve Sağlık Personeli: 1 milyon 488 bin TL

İmam, Memur ve İtfaiye Eri: 1 milyon 277 bin - 1 milyon 488 bin TL arası

Bu rakamlar, 2026 yılı enflasyon ve katsayı artışlarına göre değişiklik gösterebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

