Piyasalarda Hareketli Açılış: Euro Atağa Geçti, Dolar Eşiği Zorluyor
İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yukarı yönlü bir seyirle başladı... Dolar yatay seyrini yukarı yönlü kırarken, euro dünkü kapanışa oranla dikkat çeken bir sıçrama yaparak 52,64 TL seviyesine yerleşti.
İstanbul serbest piyasasında döviz kurları, haftanın ikinci işlem gününe hareketli bir başlangıç yaptı. Dolar/TL paritesi 44,72 bandında dengelenme çabasını sürdürürken, asıl hareketlilik euro cephesinde yaşandı.
Dünü 52,37 seviyelerinde kapatan euro, yeni güne 52,64 liradan başlayarak yatırımcısına yükseliş sinyali verdi.
Kaynak: AA