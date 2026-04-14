Gram Altın Rekor Bandında: Uzmanlardan Peş Peşe Uyarı Geldi! Piyasalar Fed’i Bekliyor

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altın fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD, İran ve İsrail arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından piyasalar yön bulmakta zorlanırken, hafta sonu gerçekleştirilen temaslardan sonuç çıkmaması belirsizliği artırdı. Buna rağmen altın, önceki kayıplarını telafi ederek yeniden yükseliş trendine girdi.

ONS ALTIN KAYIPLARINI GERİ ALDI

Küresel piyasalarda ons altın, son seanslarda yaşanan düşüşü tersine çevirerek 4 bin 769 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın ise iç piyasada 6 bin 792 lira bandında işlem görüyor. Yatırımcılar çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip ediyor.

MÜZAKERE UMUDU PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim ve uygulanan abluka sürerken, taraflar arasında yeniden müzakere ihtimalinin gündeme gelmesi altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda kısmi bir toparlanma yarattı.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda bir diğer kritik başlık ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası. CME FedWatch verilerine göre yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimali yüzde 40 seviyesinden yüzde 29’a geriledi. 28-29 Nisan tarihlerinde yapılacak Fed toplantısı, altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacak.

PETROL FİYATLARI ALTINI BASKILIYOR

Uzmanlara göre petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini artırarak altın üzerinde baskı oluşturuyor. Blue Line Futures baş piyasa stratejisti Phillip Streible, piyasaların tamamen haber akışına odaklandığını belirterek petrol fiyatlarının enflasyon ve dolayısıyla Fed politikası üzerinde belirleyici rol oynadığını ifade etti.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBEDİYOR MU?

Ekonomistler, son dönemde altının geleneksel “güvenli liman” özelliğinden uzaklaştığına dikkat çekiyor. Brookings Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Robin Brooks, savaş sürecinde altının yüzde 10 değer kaybettiğini, buna karşılık S&P 500 endeksindeki düşüşün yüzde 1’in altında kaldığını belirtti. Brooks, bu durumun altının riskten korunma aracı olarak zayıfladığına işaret ettiğini vurguladı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Tüm bu gelişmeler ışığında gram altın, küresel dalgalanmalara paralel olarak yön arayışını sürdürse de son işlemlerde yukarı yönlü hareketini koruyor. Uzmanlar, kısa vadede fiyatların jeopolitik gelişmeler ve Fed kararlarıyla şekillenmeye devam edeceğini belirtiyor.

İŞTE 14 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.855,10

SATIŞ: 6.856,03

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.192,00

SATIŞ: 11.421,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 43.471,73

SATIŞ: 44.355,27

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 44.565,00

SATIŞ: 45.755,00

Kaynak: Haber Merkezi