Maaşlı Çiftçilik Dönemi Başlıyor: Bekara 2, Evliye 3 Asgari Ücret Desteği

Türkiye’de artan tarım maliyetleri ve genç nüfusun üretimden uzaklaşması, köye dönüşü teşvik edecek yeni projeleri gündeme taşıdı. Bu kapsamda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öncülüğünde geliştirilen model çiftlik projesi, gençlere hem gelir hem de üretim imkânı sunmayı hedefliyor.

40 BİN GENÇ, 40 BİN ÇİFTLİK HEDEFİ

TÜME Vakfı ve YÖK iş birliğiyle yürütülen projede 10 üniversite yer alırken, MAKÜ pilot uygulama merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, projenin temel amacının Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurarak 40 bin genci modern tarım ve hayvancılıkla buluşturmak olduğunu belirtti.

BEKARA 2, EVLİYE 3 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Projede gençlere sadece çiftlik kurulumu değil, aynı zamanda maaş desteği de sağlanacak. Dalgar’ın verdiği bilgilere göre, çiftlik kurulan gençlere bekârsa iki, evliyse üç asgari ücret ödenecek. Belirli bir süre sonunda ise bu çiftlikler tamamen genç üreticilere devredilecek.

Gençlerin eğitim ve akreditasyon süreçlerinden geçeceğini vurgulayan Dalgar, “Kendi köyünde üretim yapmak isteyen gençlere çiftlik kuracağız, maaş vereceğiz ve başarılı olanlara bu işletmeleri bırakacağız” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÜRETİM MODELİ

Projede geleneksel yöntemler yerine teknoloji odaklı üretim modeli uygulanıyor. Model çiftliklerde yem itme, gübre temizleme, sağım ve yem karma gibi süreçlerde robot sistemler kullanılıyor. Bu sayede üretimde ciddi verim artışı sağlanıyor.

Dalgar, teknolojinin etkisine dikkat çekerek, “Geleneksel üretimde günlük 25 litre süt alınan bir çiftlikte, teknolojiyi kullanan gençler 45 litreye kadar çıkabiliyor. Sorun fiyat değil, verimlilik” dedi.

SÖKÜLEBİLİR VE DOĞA DOSTU ÇİFTLİKLER

Projede çevreye zarar vermeyen, sökülebilir prefabrik sistemler tercih ediliyor. “Sera ahır modeli” olarak adlandırılan bu yapılar sayesinde tarım arazilerinin korunması hedefleniyor. İhtiyaç halinde sistemlerin sökülerek arazinin eski haline döndürülebileceği belirtiliyor.

EMBRİYO ÜRETİMİNDE MALİYETLER DÜŞECEK

Hayvancılıkta verimliliği artıracak bir diğer önemli adım ise embriyo üretimi. Yurt dışından 1.000 ila 3.000 dolar arasında ithal edilen embriyoların, yerli üretimle 100 dolar seviyesine düşürülmesi hedefleniyor. Çalışmaların henüz seri üretim aşamasına gelmediği ancak önemli ilerleme kaydedildiği ifade ediliyor.

Öte yandan yem maliyetlerinin düşürülmesi için alternatif bitki üretimi ve yeni model çalışmalarının sürdüğü, özellikle Türkiye’nin yüksek soya ithalatının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. Projenin ilk uygulamaları Burdur ve çevresindeki köylerde hayata geçirilirken, “Ben bu işi yapacağım” diyen gençler için yeni bir üretim kapısı aralanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi