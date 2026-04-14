Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 yıldır kayıp olan Gülistan Dolu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

DÖNEMİN TUNCELİ VALİSİ'NİN OĞLU DA GÖZALTINDA

Şüpheliler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu öğrenildi.

Sonel, soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaşımına göre hakkında gözaltı karar verilen 13 kişiden, şu ana dek gözaltına alınan ve kimlikleri olan şüpheliler şöyle:

1-Zeinal ABAKAROV - ALANYA (Gülistan’ın sevgilisi)

2-Engin YÜCER - ALANYA (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası)

3-Cemile Yücer - ALANYA (Zeinal’ın annesi)

4-Uğurcan AÇIKGÖZ - ANTALYA (Mustafa Türkay Sonelin o dönem ve halen yakın arkadaşı kamera kaydında yer alan şahıs)

5-Erdoğan ELALDI - ANTALYA

6- Mustafa Türkay SONEL - (Dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu)

7- Gökhan ERTOK - (İhraç olan eski polis memuru)

8-⁠ ⁠Savaş GÜLTÜRK - (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

9- ⁠Süleyman ÖNAL - (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli)

10- ⁠Celal ALTAŞ - Tunceli

11-⁠ ⁠Nurşen ARIKAN - Tunceli

NE OLMUŞTU?

Gülistan Doku’dan 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesi, 6 Ocak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Doku'nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izleyen güvenlik güçleri, 11.29'da Atatürk Mahallesi'ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini tespit etti. Yol güzergahında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen araçtan nerede indiği tespit edilemedi. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğünde sinyal verdiği belirlendi.

Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da Gülistan Doku’nun olduğu ifade edilen görüntü yansıdı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel koordinesinde Uzunçayır Baraj Gölü’nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmayınca, çalışmalar sonlandırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A., yaklaşık 2 yıl sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı.

Zeinal A., 4 saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Zeinal A.'nın babası E.Y. hakkında da Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Mahkeme, E.Y.’yi kişisel verileri ele geçirip, yaydığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapse çarptırdı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalarda, E.Y.’nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı tespit edildi. Tunceli Valiliği’nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Zeinal A.’nın babası E.Y., polislik mesleğinden ihraç edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA