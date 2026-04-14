Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan ve kendisinin CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Mersin mitinginde; 2016 yılında Edirne’de yaptığı konuşmalar ile sonraki yıllarda partisinin grup toplantılarında kullandığı ifadeler nedeniyle, genel başkanlık ve milletvekilliği görevlerinin sona ermesinin ardından 2024 yılında soruşturma başlatılmıştı.

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

Türkiye'nin Konuştuğu Vahşette Şoke Eden Savunma: 8 Aylık Hamile Eşini Öldürmüştü! İşte Kan Donduran Detaylar 8 Aylık Hamile Eşini Öldürmüştü: Türkiye'nin Konuştuğu Vahşette Şoke Eden Savunma
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Doku Ailesinin Avukatından Dikkat Çeken Çıkış: Bir An Önce Tutuklanmalı Doku Ailesinin Avukatından 'Bir An Önce Tutuklanmalı' Çıkışı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var
Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında 'Gülistan Doku Cinayeti' Şüphesiyle 13 Gözaltı
78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu 78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu
Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni