Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
NE OLMUŞTU?
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan ve kendisinin CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Mersin mitinginde; 2016 yılında Edirne’de yaptığı konuşmalar ile sonraki yıllarda partisinin grup toplantılarında kullandığı ifadeler nedeniyle, genel başkanlık ve milletvekilliği görevlerinin sona ermesinin ardından 2024 yılında soruşturma başlatılmıştı.
CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.
