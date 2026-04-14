Fenerbahçeli Yıldız Kerem Aktürkoğlu’ndan Müjdeli Haber: Baba Oluyor

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl evlendiği eşiyle ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı; baba olacağı haberini duygusal sözlerle paylaştı.

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, özel hayatında yaşadığı sevindirici gelişmeyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ceren Azak ile evlenen başarılı oyuncunun baba olacağı öğrenildi.

2025 yılında hayatını birleştiren çift, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Müjdeli haberi, Fenerbahçe’nin YouTube kanalında yayınlanan “Antrenman Yolu” programında paylaşan Aktürkoğlu, duygularını samimi ifadelerle dile getirdi.

Eşinin hamile olduğunu milli takım kampı dönüşünde öğrendiğini belirten yıldız futbolcu, o an yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Eşim bana milli takım sonrasında oturuyorduk işte, o zaman söylemişti. Yani o an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini bilemiyor. Baba olanlardan hep şunu duyuyorum, ‘Şu an tam olarak anlamıyorsun, doğduktan sonra anlayacaksın…’ Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip eylesin, bunun böyle gösteriş gibi olmasını istemedim.”

Aktürkoğlu’nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da ilgi görürken, futbolcunun baba olacağı haberi sevenlerini sevindirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

