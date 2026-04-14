Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Emir Can İğrek'ten İlk Açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve test sonuçları pozitif çıkan Emir Can İğrek sessizliğini bozdu. İğrek, hayatının hiçbir döneminde yasaklı madde kullanmadığını belirterek, hukuki adımları atacağını belirtti.

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Emir Can İğrek'ten İlk Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sanat ve cemiyet dünyasından isimlere yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun detayları paylaşıldı.

ADLİ TIP RAPORU POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda; oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Raporda, söz konusu isimlerin saç örneklerinde yasaklı madde ve metabolitlerine rastlandığı bilgisi yer aldı.

'HİÇBİR DÖNEMDE KULLANMADIM'

Gelişmelerin ardından ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, sosyal medya hesapları üzerinden yazılı bir açıklama yayınlayarak iddiaları kesin bir dille reddetti. İğrek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında ifadem alınmış, ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Soruşturmaya konu edilen yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Bu durum, beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir.

Süreçle ilgili ortaya çıkan gelişmelere karşı gerekli hukuki adımlar atılacak ve konu titizlikle takip edilecektir"

Ünlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda Sıcak Gelişme: Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogun Alibaş'ın Sonuçları PozitifÜnlülere 'Uyuşturucu' Operasyonunda Sıcak Gelişme: Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogun Alibaş'ın Sonuçları PozitifGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

