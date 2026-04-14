Kadir İnanır'dan Aylar Sonra İlk Fotoğraf! Ayakta Poz Verdi

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süredir tedavi gören Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır, önceki akşam dostlarıyla bir araya geldi. Uzun süredir tedavisi devam eden İnanır’ın ayağa kalkarak poz vermesi ise sevenlerini mutlu etti.

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İş insanı Yaşar Aşçıoğlu, usta aktör adına Fulya Selenium Plaza’da yemek düzenledi.

‘TEDAVİM ÇOK İYİ GİDİYOR’

Uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta poz veren İnanır, “Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde” dedi.

‘GÖZLERİM DOLU DOLU İZLEDİM’

Hayatını konu alan ‘Kuzeyden Gelen Adam’ adlı belgeselin Atlas Sineması’nda yapılan gösterimine katılamayan usta aktör, “Belgeseli daha sonra gözlerim dolu dolu seyrettim, çok duygulandım. Kusursuz olmuş” diye konuştu.

AYAĞA KALKARAK POZ VERDİ

Tekerlekli sandalyesinden kalkan Kadir İnanır, Yaşar Aşçıoğlu ile ayakta poz verdi.

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Kadir İnanır
