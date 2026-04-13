Gamze Özçelik Yıllar Sonra Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli Oldu

Bir dönem televizyon dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gamze Özçelik, uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönüyor. Manevi yaşamı tercih ederek ekranlara veda eden Özçelik’in, yeni bir projeyle izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

TRT PROJESİYLE GERİ DÖNÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisi, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de yayınlanacak. Projeden teklif alan Özçelik’in, uzun yıllar sonra bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

AFRİKA’DA TÜRK MÜHENDİSİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, başarılı oyuncu dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Yapımın yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, senaryoyu Onur Böber kaleme alıyor. Çekimlerin ise önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizi, yalnızca hikayesiyle değil oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Projede Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi pek çok tanınmış isim yer alıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş