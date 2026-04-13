Gamze Özçelik Yıllar Sonra Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli Oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Gamze Özçelik, yıllar sonra yeniden oyunculuğa dönme kararı aldı. Ünlü isim, TRT’nin dijital platformu için hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem televizyon dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Gamze Özçelik, uzun bir aranın ardından yeniden setlere dönüyor. Manevi yaşamı tercih ederek ekranlara veda eden Özçelik’in, yeni bir projeyle izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

TRT PROJESİYLE GERİ DÖNÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın desteğiyle hazırlanan “Operasyon Alesta” dizisi, TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’de yayınlanacak. Projeden teklif alan Özçelik’in, uzun yıllar sonra bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

AFRİKA’DA TÜRK MÜHENDİSİ CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, başarılı oyuncu dizide Afrika’da görev yapan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Yapımın yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, senaryoyu Onur Böber kaleme alıyor. Çekimlerin ise önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizi, yalnızca hikayesiyle değil oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Projede Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı, Mehmet Bozdoğan, Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz gibi pek çok tanınmış isim yer alıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Işın Karaca, Atina Havalimanı'nda Saatlerce Bekletilip Sınır Dışı Edildi: 'Suçum İzmir Marşı Söylemek!' Işın Karaca, Atina Havalimanı'nda Saatlerce Bekletilip Sınır Dışı Edildi
NOW TV'nin Fenomen Dizisi Apar Topar Yayından Kaldırıldı Fenomen Dizi Yayından Kaldırıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti
Orta Doğu Yine Diken Üstünde! ABD Abluka İçin Saat Verdi ABD Abluka İçin Saat Verdi
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı
AFAD Duyurdu: Antalya'da Deprem AFAD Duyurdu! Antalya'da Peş Peşe Deprem
Hürmüz'e ABD Kilidi! 'Dünya Nefesini Tuttu, Abluka Başladı': Trump'tan 'Yaklaşırlarsa Yok Ederiz' Tehdidi Hürmüz'e ABD Kilidi!