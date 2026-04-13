NOW TV'nin Fenomen Dizisi Apar Topar Yayından Kaldırıldı

İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun başrollerinde yer aldığı “Doktor Başka Hayatta” dizisi, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yapmasına rağmen beklenen başarıyı yakalayamadı. Yayına girdiği ilk haftalardan itibaren reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayan yapımda, süreç içinde önemli ayrılıklar yaşandı.

KRİZLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dizinin yayın sürecinde önce senaristin, ardından yönetmenin projeden ayrılması dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmeler, yapımın ekran performansını da olumsuz etkiledi.

Now TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Dass Yapım imzası taşıyan dizi, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reyting yarışında geride kaldı. 12 Nisan akşamı yayınlanan 6. bölüm, total grubunda 2.52, AB’de 3.18 ve ABC1’de 2.97 reyting aldı.

FİNAL BİLE YAPMADAN BİTTİ

Kulis bilgilerine göre, alınan düşük izlenme oranlarının ardından dizi için erken final kararı verildi. Ancak dikkat çeken detay, yapımın klasik bir final bölümüyle ekranlara veda etmeyecek olması oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, “Doktor Başka Hayatta” dizisi herhangi bir final bölümü çekilmeden yayından kaldırıldı.

