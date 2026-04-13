Hümsettin Cindöruk'un Cenazesinde Gergin Anlar! Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaşmadı: Özel'den İlk Açıklama

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreni, CHP’nin önceki ve mevcut genel başkanlarını bir araya getirdi. Cenaze merasimine sonradan dahil olan Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e selam vermeden geçmesi dikkat çekerken; Özel "Anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetinin duayen isimlerinden, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesinden birçok ismin katıldığı tören, aynı zamanda ana muhalefet partisinin geçmiş ve mevcut liderlerinin arasındaki gerilime de sahne oldu.

ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski-yeni birçok CHP'li isim törende yer aldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve daha birçok CHP'li cenaze alanındaydı.

CENAZEDE SOĞUK RÜZGARLAR

Cenaze namazı için saf tutulduğu sırada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun camiye girişi dikkatle takip edildi. Kılıçdaroğlu'nun, protokolde önünden geçtiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önünden geçerken el uzatmaması ve selamlaşmaması kameralara yansıdı.

GÜRSEL TEKİN İLE SOHBET DİKKAT ÇEKTİ

Özgür Özel’e selam vermeyen Kılıçdaroğlu’nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile bir süre sohbet etmesi ise günün bir diğer dikkat çeken ayrıntısı oldu.

'KEMAL BEY'DEN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEYİZ'

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine selam vermediği görüntülerle ilgili soruya "Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz konuşuyoruz onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA

