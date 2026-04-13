Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı: Yemek Siparişlerinde Artık O Zorunluluk Kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarına yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yeni uygulamayla birlikte, platformların restoranlardan aldığı tüm hizmet bedelleri detaylı ve şeffaf şekilde gösterilecek. Böylece hem işletmelerin maliyetleri daha net ortaya çıkacak hem de sektördeki belirsizliklerin önüne geçilecek.

RESTORANLAR TÜM MALİYETLERİ GÖREBİLECEK

Yapılan düzenlemeye göre, elektronik ticaret pazar yerleri restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretleri hizmet kalemlerine ayırarak satıcı panellerinde açıkça göstermek zorunda olacak. Bu sayede işletmeler; komisyon, taşıma, görünürlük gibi tüm giderleri ayrıntılı biçimde inceleyebilecek ve ticari kararlarını daha sağlıklı şekilde alabilecek.

TÜKETİCİYE DE BİLGİ VERİLECEK

Sipariş sürecinde tüketiciler de bilgilendirilecek. Siparişin hazırlanmasından teslimine kadar geçen süreçte oluşan ücretlerin hangi kalemlerden oluştuğu genel hatlarıyla kullanıcıya sunulacak. Böylece kullanıcı tarafında da daha şeffaf bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

EK ÜCRETLERE SINIR GELDİ

Yeni düzenleme ile platformların, aracılık hizmeti kapsamında zaten sunması gereken işlemler için ayrıca ücret talep etmesinin önüne geçildi. Siparişin alınması, restorana iletilmesi, ödeme süreçleri ve altyapı hizmetleri gibi temel işlemler için ek bedel alınamayacak.

KAMPANYALARDA ZORUNLULUK KALKTI

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer başlığı ise kampanya süreçleri oldu. Artık restoranların indirim, reklam ve kampanyalara katılımı tamamen gönüllülük esasına bağlı olacak. Katılmayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacak.

KOMİSYON HESAPLAMASINDA YENİ MODEL

Komisyon hesaplamasına ilişkin de yeni kurallar getirildi. İndirimin yalnızca restoran tarafından yapılması durumunda komisyon, tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden hesaplanacak. Eğer indirim hem restoran hem de platform tarafından karşılanıyorsa, komisyon hesabına platformun sağladığı indirim tutarı da dahil edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi