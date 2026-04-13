ÖTV'siz Araçta Kritik Satış Şartı Ortaya Çıktı: Düzenleme Meclis'ten Geçti

Engellilere yönelik araç alımına ilişkin önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Yeni uygulamayla birlikte, belirli şartları sağlayan engelli bireylerin ÖTV’siz araç alım hakkı genişletilirken, mevcut araçların satışına dair kurallar da netleştirildi. Buna göre, ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 5 yılın ardından cezasız şekilde satılabilecek. Ancak yeni bir ÖTV’siz araç alımı için 10 yıl bekleme şartı devam edecek.

ENGELLİLERİN ARAÇ ALIM HAKKI GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenleme özellikle ortopedik engeli bulunan bireyleri kapsıyor. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan kişiler de belirlenen şartları sağlamaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç satın alabilecek. Bu kapsamda, sürücü belgesi alamayan ancak gerekli kriterleri taşıyan bireyler için de yeni bir hak tanınmış oldu.

ÖTV MUAFİYETİNDE LİMİT YÜKSELDİ

ÖTV’siz araç alımında üst limit de güncellendi. 2025 yılında 2 milyon 290 bin 200 TL olan sınır, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2 milyon 873 bin 972 TL’ye yükseltildi. Araçların bu tutarın altında olması ve en az yüzde 40 yerlilik oranını karşılaması gerekiyor.

YÜZDE 90 VE ÜSTÜ ENGELLİLER İÇİN ŞARTLAR

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, 10 yılda bir kez ÖTV’siz araç satın alabiliyor. Bu kişiler için aracı bizzat kullanma zorunluluğu bulunmuyor ve özel tertibat şartı aranmıyor. Araç, engelli adına alınabiliyor ve yakınları tarafından kullanılabiliyor.

YÜZDE 90 ALTINDAKİ ENGELLİLERDE KRİTER NE?

Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan bireyler için belirleyici unsur oran değil, sağlık raporunda yer alan ifade oluyor. Raporda “özel tertibatlı araç kullanması gerekir” ibaresi bulunuyorsa, yüzde 40 ve üzerindeki bireyler de ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

ÖZEL TERTİBAT ZORUNLULUĞU

Bu kapsamdaki araçlarda, gaz, fren ve debriyaj gibi hareket ettirici aksamda özel düzenlemeler yapılması gerekiyor. Örneğin, sağ bacağını kullanamayan bir kişinin araç alabilmesi için pedallarda uygun tertibatın bulunması şart koşuluyor. Otomatik vitesli araçlar da bu zorunluluğu ortadan kaldırmıyor.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE OLMAYANLAR İÇİN SÜREÇ

Zihinsel engelli bireyler adına araç alımı, mahkeme tarafından atanan vasi aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. 18 yaş altındaki engelliler için ise bu işlemler ebeveynleri ya da yasal vasileri tarafından yürütülüyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

Yeni düzenlemeye göre, yerlilik oranı en az yüzde 40 olan ve belirlenen fiyat limitinin altında kalan birçok model ÖTV muafiyeti kapsamında bulunuyor. Bu araçlar arasında Togg T10X ve T10F, Fiat Egea ve Egea Cross, Renault Clio ve Megane, Toyota Corolla ve C-HR ile Hyundai i20 ve Bayon gibi modeller yer alıyor.

SATIŞ VE YENİ ARAÇ ALIMI KURALLARI

ÖTV muafiyetiyle alınan araçların satışı için önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre, araç sahipleri 5 yılı doldurduktan sonra araçlarını cezasız şekilde satabilecek. Ancak yeni bir ÖTV’siz araç almak isteyenlerin, ilk alımdan itibaren 10 yılın dolmasını beklemesi gerekecek.

Öte yandan araç; kaza, yangın, sel ya da doğal afetler sonucu kullanılamaz hale gelirse, 10 yıl şartı aranmadan yeni bir araç alımında ÖTV muafiyeti uygulanabilecek.

Kaynak: Sabah